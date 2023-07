Bount’iti, les glaces au lait de coco des Marquises

Nouveau venu dans le petit monde de la glace artisanale, Bount’iti mise sur la glace au lait de coco, et fait déjà de son triporteur le lieu de rassemblement des gourmands au Parc Paofai.

Manon Solinhac, 32 ans, a créé Bount’iti il y a quelques mois. Son concept est délicieusement simple : des glaces artisanales à base de lait de coco des Marquises, et des toppings eux aussi à base de produits locaux, notamment des coulis de fruits de saison et un caramel au lait de coco lui aussi. Son laboratoire est installé à Punaauia.

Impossible de rater Bount’iti au Parc Paofai, où Manon et sa collègue Mado sont présentes tous les jours de midi à 19 heures : un triporteur Piaggio blanc au look rétro, le plus grand modèle du genre importé au fenua, aménagé spécialement.