Nuit des relais : les Polynésiens en solidarité avec les femmes victimes de violences

Le Conseil des femmes de Polynésie organisait samedi la première édition de la Nuit des relais, afin de contribuer au financement de l’extension du foyer Pu o Te Ha. En présence de la présidente de la Fondation de femmes de métropole, 300 coureuses et coureurs se sont alignés sur la ligne de départ.

35 équipes totalisant 300 coureuses et coureurs ont répondu présent à l’appel du Conseil des femmes de Polynésie pour cette première Nuit des relais en Polynésie. « Un véritable succès, dit Soumia Handachy, le Conseil des femmes souhaitait sensibiliser les familles, et ça a été une réussite. Même les enfants ont collecté des dons ! »

Plusieurs personnalités avaient fait le déplacement, pour certains baskets aux pieds. La ministre des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité Chantal Galenon, qui a transmis la présidence du Conseil des femmes à Aline Flore après sa nomination, était entourée de Vannina Crolas qui avait entraîné plusieurs femmes de son ministère, et Jordy Chan, qui ont tous deux participé à la course, ainsi que de Nathalie Salmon-Hudry, Teua Temaru, Nicole Bouteau et Nicole Sanquer de l’assemblée de la Polynésie, Père Christophe, et Miss Dragon et ses dauphines. Fédérations et clubs sportifs s’étaient également mobilisés.

Anne-Cécile Mailfert, la présidente de la Fondation des femmes de France, a fait le déplacement pour l’occasion : c’est la première fois qu’une Nuit des relais est organisée en outre-mer. Elle a ainsi retrouvé Mareva Galanter, marraine de la fondation actuellement au fenua. C’est son organisation qui a mis sur pied la première Nuit des relais en 2016 à Paris. « C’est un événement triplement utile parce que ça rassemble tout le monde, les politiques, les entreprises, les citoyens et citoyennes, ça lève des fonds, et ça sensibilise aussi puisque les associations sont présentes. »

Le Conseil des femmes fera cette semaine le point financier de l’opération, entre inscriptions, les dons de cagnottes de certaines équipes, les dons faits durant la soirée, et les dons de personnes qui ne pouvaient pas être présentes. Certains se sont d’ores et déjà enregistrés pour la prochaine édition.