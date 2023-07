Jordy Chan se rend sur l’éboulement de Hitiaa

Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, s’est rendu dimanche en fin de matinée sur le site de l’éboulement à Hitiaa. La route reste condamnée jusqu’à nouvel ordre. Les travaux de déblayage et de sondage ont pu débuter plus tôt qu’initialement prévu. Mais est rappelé aux usagers de passer par la côte Ouest ce lundi, en attendant une nouvelle communication des autorités.

Visite de terrain dimanche matin à Hitiaa pour Jordy Chan, ministre des Grands travaux, sur le site de l’éboulement qui a depuis vendredi condamné la route sur 400 mètres, dans les deux sens, et oblige les usagers à emprunter la route de la côte Ouest pour aller ou venir de la Presqu’île. « Depuis trois jours, 8 travailleurs de la société JPL et 5 travailleurs de la direction de l’aménagement, s’emploient à dégagement la voie avec de gros engins », indique un communiqué du gouvernement, qui précise que le Laboratoire des travaux publics procède dès aujourd’hui à des recherches pour « examiner la solidité des parois et les possibilités de rétablissement de la sécurité pour la population.

Selon nos confrères de Polynésie La 1ère, certains automobilistes n’ont pas respecté la consigné et circulé sur la portion de route fermée. Ils ont eu de la chance : un autre arbre et des cailloux sont encore tombés ce dimanche.

« Par précaution, lundi matin, il est recommandé à la population de passer par la côte Ouest pour rejoindre Papeete. Les usagers des communes limitrophes seront informés de l’évolution des travaux et des décisions », conclut le communiqué.