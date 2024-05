Un glissement de terrain à Orofara laisse la route suspendue dans le vide

Des travaux d’urgence vont être entrepris à Mahina, du côté de Orofara, où un pan de la falaise s’est effondré côté mer, laissant une partie de la route quasiment suspendue dans le vide. Une circulation alternée va être mise en place dès jeudi pour décaler les voies et sécuriser la route avant des travaux plus lourds pour un enrochement de la falaise et un renforcement de la paroi.

De la route, on ne devine rien mais vu de la mer, le creusement sous l’accotement est impressionnant. Ce sont des surfeurs qui ont signalé à la mairie de Mahina le glissement de terrain au niveau du PK13,5, juste après le village de Orofara et avant le point de vue de la pointe Tapahi. Les techniciens dépêchés sur place « n’ont pas relevé de signes d’instabilité sur la voirie » mais des travaux vont tout de même être engagés en urgence pour sécuriser la route car « personne ne voudrait voir dégringoler vingt mètres plus bas une partie de la route et peut-être des voitures », explique la mairie sur sa page Facebook.

La première phase va consister à pousser au maximum, côté montagne, les deux voies, afin de laisser les équipes intervenir pour la pose d’une bâche, du type polyane, qui protégera le talus du ruissellement des pluies et des assauts de la houle. Dans un deuxième temps, un enrochement à la base de la falaise et un renforcement de la paroi par une projection de béton assurera une solution plus durable, avec la prise en compte d’autres parties du talus « qui montre ici et là des signes de fragilisation en raison de la houle ». Fin mars, c’est un autre bout de falaise qui s’effondrait, en raison de la houle, de l’autre côté de la pointe Tapahi (vers Papenoo) mais sans conséquence pour la route qui se trouve à plus de dix mètres du bord de la falaise.

C’est justement suite à un épisode de forte houle que ce pan de la falaise s’est effondré ce qui a creusé sous l’accotement et laissé apparaitre la dalle de la chaussée et même des câbles électriques. « La structure en béton est à nu sur une dizaine de mètre de long et sur au moins un mètre de profondeur. » Dès jeudi, la circulation sera alternée de 7 heures à 16 heures, afin de procéder au décalage des voies avant des travaux de sécurisation.