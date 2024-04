Le père Noël Ato Nohotemorea sera jugé pour abus de confiance

Le père Noël Ato Nohotemorea, qui officiait comme prêtre à Taravao et qui a été récemment suspendu de ses fonctions par le Vatican, sera jugé le 25 février 2025 pour abus de confiance. Des faits pour lesquels il encourt cinq ans de prison. Suite aux déclarations d’une paroissienne, une enquête préliminaire pour viol est aussi été ouverte à son encontre et confiée à la Section de recherches de la gendarmerie.

Selon la procureure de la République, Solène Belaouar, le parquet soupçonne l’ecclésiastique d’avoir détourné un peu plus de 13 millions de francs au détriment du Camica, le Conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti. Une somme dont il aurait fait bénéficier quatre membres de sa famille et aussi une amie. Des proches qui seront convoqués aussi pour recel. Autre fait reproché qui rentre aussi dans le cadre de l’abus de confiance, « bien que l’on ait tutoyé l’abus de faiblesse et l’escroquerie » assure la procureure, il se serait aussi approprié le véhicule neuf d’une de ses ouailles après l’avoir manipulé.

Plus grave, l’homme d’église est aussi suspecté d’avoir agressé sexuellement une de ses paroissiennes. Une enquête préliminaire pour viol est actuellement ouverte et confiée à la Section de recherches de la gendarmerie. C’est au cours de l’enquête sur les abus de confiance que la paroissienne s’est confiée sur ces viols répétés.

À noter que courant du mois de mars, le Vatican qu’il avait saisi d’un recours, a confirmé qu’il était « démis de toutes ses charges pastorales » et « frappé de suspension de tous les actes du sacrement de l’ordre ».