Bruno Algan publie « Tahiti et la Nouvelle-Calédonie dans la Seconde Guerre mondiale »

Bruno Algan signe son troisième ouvrage sur la période de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Après s’être intéressé à Hawaii, il consacre son nouveau livre à la place de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie dans le conflit de 1939-1945. Avec l’ambition d’en faire « un livre de référence pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire locale ».

Beaucoup se souviennent de lui lorsqu’il était banquier. D’autres l’ont croisé à l’Université de Polynésie française, et à l’ISEPP où il a enseigné la finance. Mais depuis quelques années, Bruno Algan est aussi auteur, passionné par l’histoire du conflit de 1939-1945 dans le Pacifique. Les deux premiers livres de cet ancien élèves de Sciences Po Paris et de la faculté de Droit Panthéon-Assas étaient consacrés à Hawaii, Les espions de Pearl Harbor et Le Bataillon d’Hawaii. Il vient de publier Tahiti et la Nouvelle-Calédonie dans la Seconde Guerre mondiale, sous-titré L’Épopée de la France libre en Océanie. Un « ouvrage de synthèse », dit-il, qui peut compléter les ouvrages de Jean-Christophe Shigetomi, à qui il rend hommage, plus attachés aux témoignages des combattants. L’ambition de ce nouvel opus est de « mettre en perspective tous les événements politiques et militaires qui se sont déroulés dans l’Océanie française, ou à partir de ses territoires, au cours de la guerre ». D’abord enjeu politique, en 1940, entre la France libre et le régime de Vichy, l’Océanie française est devenue à partir de 1941 un enjeu militaire et stratégique entre le Japon et les États-Unis et leurs alliés.

C’est la lecture des mémoires du Général de Gaulle qui a éveillé l’intérêt de Bruno Algan : « Dans ses mémoires, de Gaulle parle souvent de l’Océanie, des ralliements, d’abord, pour lui c’était important, les premiers ralliements sont venus de l’Océanie. La première unité militaire qui était constituée pour rejoindre de Gaulle et combattre dans la France libre est partie de l’Océanie française. Les premiers soldats qui ont fait feu sur les Allemands, après l’armistice de 40, c’est des soldats océaniens. nos braves tamaris volontaires et les Calédoniens du bataillon du Pacifique. »

Et Bruno Algan met au jour des faits moins connus, comme cette proposition faite très tôt par de Gaulle aux Américains :« Il n’a pas attendu décembre 1941 et Pearl Harbor pour proposer aux Américains d’installer des bases en Océanie. »

En 140 pages et quelques intéressantes annexes, Bruno Algan signe là un tour d’horizon de la France dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. L’auteur tient une séance de dédicaces samedi 7 septembre, de 9 heures à midi, à la librairie Odyssey.