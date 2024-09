Bruno Sandras élu président du Amuitahiraa avec 481 voix

Bruno Sandras a été élu samedi président du Amuitahiraa o te nunaa maohi par 481 voix et 4 bulletins nuls sur 485 votants, après le retrait de la candidature déposée la veille par Gaston Flosse,

485 votants, munis de leur carte du parti faisant foi du paiement de leur cotisation, ont voté samedi dans le calme. Soit une minorité des 1 100 à 1 200 adhérents reconnus, mais les statuts du parti ne fixent pas de seuil de participation pour la validation du scrutin, affirme Bruno Sandras, qui note aussi que 29 des 30 membres du bureau exécutif (l’exception étant Pascale Haiti) et 67 des 72 membres du conseil politique étaient présents.

Seul candidat après le retrait de la candidature déposée la veille par Gaston Flosse, Bruno Sandras a été élu par 481 voix et 4 bulletins nuls. Le premier président délégué est Tehevini Purakaueke, entré au parti orange en 2019 et qui restera responsable de la communication. La deuxième présidente déléguée sera Nélia Tihoni, de Pueu, transfge du Tavini recrutée il y a deux ans par Gaston Flosse, qui sera chargée des adhésions. Le nouveau bureau exécutif sera constitué la semaine prochaine.

Un congrès et une élection qui seront contestés par Gaston Flosse également dès la semaine prochaine, le leader historique affirmant avoir relevé dans leur organisation plusieurs infractions aux statuts du parti et du règlement intérieur.

« Je ne suis pas dans une logique d’affrontement, a déclaré Bruno Sandras après l’annonce des résultats. On a besoin de paix. La Polynésie a besoin de paix. On n’a plus envie de ce genre de pea pea, que ce soit au sein du Amuitahiraa, que ce soit au sein de la Polynésie, entre les partis politiques. Moi, à partir d’aujourd’hui, je ne suis pas votre président. Je suis votre porte-parole et je défendrai toujours les valeurs du Amuitahiraa. » Bruno Sandras a évoqué le besoin d’union des forces autonomistes à l’approche des élections communales de 2026, et puise de l’espoir dans les succès du Amui Tatou mis sur pied pour les législatives. Et celui qui venait de se faire traiter de « serpent » deux heures plus tôt par le père fondateur lui a tendu une branche d’olivier : « Nous n’avons rien contre lui (…) Nous devons être reconnaissants pour tout le travail qu’il a fait. Je veux lui dire que nous allons continuer sa mission, sa volonté et qu’il se dise: finalement, je suis fier d’eux.»