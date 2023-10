Bud Gilroy à la tête du conseil d’administration de Tahiti Tourisme

Le conseil d’administration de Tahiti Tourisme a élu ce lundi son nouveau président en remplacement de Maïlee Faugerat : il s’agit de Bud Gilroy, directeur d’une des plus anciennes agences maritimes de Tahiti et président de la South Pacific Cruise Alliance.

Bud Gilroy est le nouveau président du conseil d’administration de Tahiti Tourisme. Natif de Papeete et originaire d’Arue, Bud Gilroy est diplômé en Sciences politiques – Relations internationales. Revenu à Tahiti en 2000, il a commencé chez Renaissance Cruises avant de passer 12 ans chez Transit Sat Nui à jongler entre la logistique spéciale, la déclaration en douane, la fiscalité locale et le déménagement.

Depuis 2012, son parcours professionnel l’a conduit à prendre la direction de l’Agence Maritime de Fare Ute, une des plus anciennes de la place, traitant avec les croisières internationales tels que RCCL, Celebrity, Norwegian, Oceania Cruises, Regent Seven Seas, Cunard ou Carnival UK, mais aussi les diverses flottes internationales tels que l’US Navy, US Coast Guards, l’armada du Chili ou d’Espagne.

Dans le cadre du développement de la croisière locale et régionale, Bud Gilroy est président du Tahiti Cruise Club (TCC) depuis février 2016 et président de la South Pacific Cruise Alliance (composée de 7 pays du Pacifique) depuis 2020.

