Ca gronde de nouveau à Temaruata

C’est un vieux conflit qui refait surface entre les propriétaires du lotissement Temaruata à Punaauia et l’homme d’affaires Bill Ravel. Sous le coup d’une interdiction de passage sur la voie privée menant aux hauteurs du lotissement, l’homme d’affaires a refait circuler plusieurs camions de chantier récemment. Ceci au moment même où le Pays ressort un projet de Loi du Pays sur le désenclavement des emprises foncières en Polynésie.

L’homme d’affaires Bill Ravel était assigné lundi matin en référé devant le tribunal civil pour la circulation de camions sur la route de Temaruata. C’est un propriétaire du lotissement de Punaauia, Jacques Baudhuin, qui demandait le respect de la décision de la cour d’appel de Papeete en 1998, ordonnant : « la cessation de toute circulation, sur les voies privées des deux lotissements Temaruata et Mata Miti 1, d’engins, de véhicules ou de personnes se rendant dans l’extension du lotissement Mata Miti 2, sous astreinte de 50 000 Fcfp par infraction constatée ». Une décision motivée déjà à l’époque par le passage des camions de Bill Ravel. Ce dernier ayant en effet acquis une parcelle de terre enclavée sur les hauteurs de Temaruata.

En octobre dernier, les propriétaires se sont donc élevés contre le passage de plusieurs camions sur leur route. Contacté, Bill Ravel affirme qu’il a simplement effectué des travaux d’élagage sur son terrain et qu’il a obtenu l’autorisation du bureau syndical de l’association de Temaruata. Mais le syndicat des propriétaires ne confirme pas cette version des faits. Au contraire, le président du bureau syndical de Temaruata, Karim Houssen, explique qu’il compte lui aussi attaquer Bill Ravel en justice.

Tout le problème de ce conflit, c’est le passif du litige entre Bill Ravel et les propriétaires de Temaruata. En 1999, Jean-Christophe Bouissou, alors ministre du gouvernement Flosse, avait « territorialisé » la route de Temaruata à trois reprises. Trois tentatives annulées par la justice administrative à la demande des riverains. En 2009, Jean-Christophe Bouissou avait tenté de faire passer un texte portant désenclavement des terres du Pays. Ce qui lui a valu d’être mis en examen avec Bill Ravel en 2013, à cause de ce passif de Temaruata.

Et pour finir, le 15 novembre dernier, un mois après la reprise des rotations des camions de Bill Ravel, le gouvernement a relancé un projet de loi du Pays portant désenclavement des emprises foncières du Pays. Les propriétaires de Temaruata craignent donc que leur lotissement fasse partie des premières zones à désenclaver, comme l’explique l’un des riverains, Pierre Blanchard.

Interrogé sur le sujet, le ministre et porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, affirme qu’il ne s’agit pas d’un texte sur mesure pour Temaruata. Il explique que ce projet de loi du Pays était inévitable et qu’il est aujourd’hui porté par le ministre Tearii Alpha pour « tous les lotissements et toutes les communes ».