Camille Lellouche au Grand théâtre en mars

L’humoriste, révélée par ses vidéos sur les réseaux sociaux, Camille Lellouche sera sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture le 6 mars prochain.

L’actrice, chanteuse, humoriste, révélation du Marrakech du rire 2018 et véritable touche à tout, Camille Lellouche, a répondu présente à l’invitation de SA Productions pour venir sur le fenua après sa tournée en France, où elle se produira notamment au Zénith de Paris. Cette jeune humoriste s’est fait connaître en publiant de courtes vidéos humoristes sur les réseaux sociaux où elle incarne des personnages plutôt haut en couleurs tels que Ninette, Charlotte Léonie ou encore la femme de Lenny. Camille Lellouche prend la parole à travers ses personnages pour évoquer des sujets de société et pour parler de ceux qui la compose.

Dans son one woman show, l’humoriste incarne donc avec beaucoup d’humour, en chant et en danse, toutes une galerie de femmes fortes, naïves ou encore sensibles mais surtout seules. Un premier spectacle déjà salué par la critique, qualifié d’hilarant, de drôlissime et « à ne pas manquer ».

Rendez-vous donc le 6 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture. Les billets pour son spectacle sont déjà en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.