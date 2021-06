Campagne de vaccination : les adolescents entrent en piste à Punaauia

Plus d’un millier de personnes sont venues de faire vacciner à la mairie de Punaauia ce samedi. Parmi elles, des 12 – 16 ans à qui le vaccin Pfizer est accessible depuis aujourd’hui.

343 doses de Janssen, 672 doses de Pfizer administrées ce samedi au vaccinodrome de la mairie Punaauia. La deuxième commune du fenua (en nombre d’habitants) n’avait pas organisé un tel centre éphémère jusque là et certains avaient visiblement bloqué à la date. Alors que les chiffres de la campagne de vaccination vont plutôt en descendant ces dernières semaines, la file d’attente était longue dans les premières heures d’ouverture. Les équipes sanitaires, désormais bien rodées, ont su installé un rythme de passage soutenu, qui a éviter les trop longs temps d’attente tout le reste de la journée. Devant les médecins et les infirmiers de la direction de la Santé, on trouvait beaucoup d’adultes venus pour une première injection ou une seconde dose. Mais on trouvait aussi des plus jeunes. C’était la première fois que les 12 – 16 ans pouvaient se faire vacciner au fenua, alors que cette possibilité ne sera ouverte aux adolescents métropolitains que le 15 juin.

« Si ça peut augmenter le taux de vaccination, c’est tant mieux, note ainsi Eleonor, venue avec Heimiti, sa fille de 14 ans. En plus, je travaille dans le tourisme, et avec la reprise, la famille pourrait être exposée ». D’autres sont venus parce qu’ils préparent un voyage. « Je pars bientôt étudier, et le voyage est dans pas longtemps, donc c’était plus une nécessité qu’un choix », explique Inga, 17 ans, venus avec ses parents, déjà vaccinés. Son frère et sa sœur, 16 et 15 ans, ont aussi sauté le pas : « ils ont suivi le mouvement, et on a aussi de la famille qui vient, les parents ont un peu peur », reprend l’ainée.

« Pas vraiment le choix », mais une opinion forgée, et pas d’opposition au vaccin. Dans la famille, comme partout au fenua, chacun a été soumis à des avis très divers, notamment au travers des réseaux sociaux. « On peut avoir de mauvaises impressions, mais bon, là il y a des médecins pour nous entourer, répondre à nos questions, reprend Inga. C’est vrai qu’on se fait pas mal influencéx, au lycée ou sur les réseaux mais j’ai su faire la part des choses ».

En attendant un prochain vaccinodrome, des opérations de quartiers sont prévues à Arue et Mahina cette semaine. Quant au centre de vaccination du Fare Pote’e de la direction de la Santé, il est relocalisé à l’IFPSS, à Mamao, dès lundi et reste ouvert de 8 heures à 15 heures en continu.