Nana sac plastique et les Bourdons de Moorea récompensés pour leur action

La première édition des Trophées du fenua durable s’est tenue hier à Fare Ute. La cérémonie, organisée par la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement (FAPE) – Te Ora Naho a récompensé quatre initiatives pour la transition écologique.

Une cinquantaine de projets, portés par des associations, collectifs ou militants pour l’environnement avaient été présentés en amont de cette cérémonie, qui s’est tenue vendredi soir à la brasserie Hoa, à Fare Ute. Nana sac plastique qui s’est vu décerné le premier prix, en présence de nombreux bénévoles associatifs et du ministre de l’environnement Heremona Maamaatuaiahutapu. Le résultat de 4 ans d’action pour cette association engagée pour la lutte contre le plastique à usage unique. Elle mène des actions aussi bien auprès des établissements scolaires, des commerçants, que des autorités pour faire évoluer les habitudes et les règles. « La route est encore longue » ont commenté les responsables du collectif, déployé ce matin dans les rues de Fare Ute pour une opération de ramassage de déchets de grande ampleur.

Deuxième, sur ce podium des trophées, la Saga, qui, au cours de ses très populaires sorties voiles organisées depuis plus de 28 ans, sensibilise les jeunes polynésiens à la défense de l’environnement. Le troisième prix a été remis au projet Zéro déchet Tahiti, lancé en 2017 par l’Ademe et la Diren, et qui vise à mobiliser l’opinion public pour agir pour réduire les quantités de déchets ménagers.

Enfin, le public avait été lui-même invité à voter pour sa solution ou son acteur préféré. Et ce sont les Bourdons de Moorea, qui multiplient les actions de ramassage et de sensibilisation, sur l’île soeur, et parfois à Tahiti, qui ont emporté le prix du public. « Une belle reconnaissance et récompense envers notre équipe de bénévoles qui a à cœur d’arpenter les routes de leur île afin de cueillir les déchets oubliés par d’autres, écrit l’association sur sa page facebook. Mille mercis et ensemble, soyons fiers et restons motivés, d’oeuvrer pour le bien-être de notre environnement ».