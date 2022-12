Camps de vacances, outils de lutte contre la délinquance

En pleine période de congés scolaires, les centres de vacances ont encore la cote auprès des familles polynésiennes. Véritables outils de lutte contre la délinquance, ils offrent chaque année, au travers du tissu associatif, un cadre à des milliers d’enfants dont les parents travaillent.

Près de 2 000 enfants sont attendus pour la 5e journée inter-CLV qui aura lieu le mardi 21 décembre à Mataiea. Cette grande manifestation, organisée régulièrement depuis 2018 par l’Union pour la jeunesse, propose aux associations et aux enfants une journée de rencontres et de partage. Organisé en pleine période de fêtes, cet évenement sera bien évidement placé sous le signe de la nativité. Aujourd’hui, selon Taoahere Maono, directeur de l’UPJ, on retrouve dans les centres de vacances des enfants dont les parents travaillent, mais une majorité des inscrits sont issus de « quartiers prioritaires » et vivent parfois un quotidien difficile. « Il faut fournir non seulement une mission éducative mais aussi trois repas équilibrés par jour. Pour nous, tant qu’ils sont dans nos activités ça signifie qu’ils ne sont pas sur la route », dit-il.

Pour cette période, 18 centres sont ouverts sur Tahiti, Moorea et dans les îles et pour le moment, ils sont donc environs 1 300 enfants à profiter de l’expertise des associations qui œuvrent en leur faveur. Ces groupements, imaginés il y a 60 ans pour les plus anciens, restent des outils indispensables qui répondent encore aux attentes des parents, mais surtout de la jeunesse qui a besoin de cadre. « Mutualiser les expériences, partager les compétences et faire grandir le réseau ensemble pour que l’action soit encore plus pertinente », c’est ce que souhaite l’UPJ.

A noter que ces centres de vacances peuvent encore accueillir vos enfants. Vous pouvez retrouvez leur coordonnés sur le site internet de la Direction de la Jeunesse et des Sports.