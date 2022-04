« Cap sur l’hexagone » pour les étudiants polynésiens

Comment bien préparer ses études supérieures en métropole ? Le gouvernement, en partenariat avec la DGEE et l’Université de la Polynésie française, lance un événement dématérialisé baptisé « Cap sur l’hexagone » à destination des étudiants polynésiens.

« Cap sur l’hexagone » permettra aux étudiants de s’acclimater plus facilement à un nouveau mode de vie, de mieux connaître les structures administratives, de comprendre les rouages administratifs, de gagner en autonomie, et de rassurer et d’accompagner les familles en leur offrant un accès à l’information.L’évènement débutera ce mercredi 20 avril et le lien pour y accéder est le suivant : www.education.pf/capsurlhexagone/.

Plusieurs thématiques seront abordées et prendront la forme « d’escales » disponibles aux étudiants et aux familles selon le calendrier suivant :

– Du 20 avril au 29 avril : Escale administration

– Du 02 au 13 mai : Escale finances

– Du 16 au 27 mai : Escale logements

– Du 30 mai au 10 juin : Escale transports

– Du 13 au 20 juin : Escale santé

– Du 24 juin au 1er juillet : Escale émotions

– Le 1er juillet : Escale partages

Chaque escale sera clôturée par un rendez-vous à 17 heures en distanciel le mercredi précédant la fin de l’escale. Ces temps d’échanges seront animés par les référents du projet et le Centre d’information et d’orientation de Polynésie française, l’Association des juristes de Polynésie française, la MGEN, le Haut-commissariat.

L’escale « partages », marquera la fin de l’évènement. À l’inverse des escales précédentes celle-ci aura lieu en présentiel et les modalités d’inscription seront diffusées sur le site internet dédié.

Avec communiqué