Carton plein pour les championnats de Polynésie de grappling

Près de 160 athlètes ont participé aux championnats de Polynésie organisés par la Fédération polynésienne de lutte et disciplines associées. Une rencontre qui a rassemblé les combattants de Tahiti et Moorea bien sûr, mais aussi des représentants des îles venant de Raiatea, Huahine, Bora Bora ou des Marquises.

Le grappling a fait son grand retour sur les tapis de compétition. Ce week-end la Fédération polynésienne de lutte et disciplines associées organisait à Fautaua les championnats de Polynésie de la discipline. Un rendez-vous très plébiscité par les clubs qui n’ont pas hésité à aligner leurs athlètes. Des filles, des garçons, des hommes et des femmes, âgés d’au moins 7 ans … Au total, ils étaient 160 personnes à viser les titres sur deux journées de compétition. Et au-delà du titre polynésien, l’enjeu est double pour les athlètes à l’approche des échéances internationales. « Cette compétition sert de test et aussi de sélection parfois pour les clubs », affirme Yannick Hartmann, cadre technique de la fédération.

Les nombreuses rencontres ont ravi le public qui a pu assister à de beaux combats, certains plus disputés que d’autres. Parmi les face-à-face qui ont marqué ces championnats, on retiendra notamment celui de la finale des -100kg, opposant le jeune Kauai Coquil à l’expérimenté Teiki Nauta. Un duel serré, soldé par la victoire de Teiki Nauta qui totalise deux points de plus que son adversaire. Un challenger à l’avenir « prometteur » qui « n’a pas démérité » selon le champion de Polynésie.

L’engouement suscité par les compétitions de jiujitsu ou de grappling est tel que la fédération promet désormais d’inscrire annuellement ces championnats au calendrier.