Interventions à répétition pour le JRCC

Le centre de coordination de sauvetage a dû intervenir à deux reprises en l’espace de quelques heures. Il a procédé à l’évacuation d’un marin vers Taaone et recherché un rameur qui avait finalement regagné la terre sans prévenir.

Samedi mouvementé pour le centre de coordination de sauvetage qui a dû intervenir à deux reprises. D’abord vers 2 heures du matin au profit d’un marin blessé à la suite d’un malaise sur un thonier. Après « une série de conférences médicales avec le navire », le Dauphin a été dépêché pour procéder « au treuillage du marin pour son évacuation vers le Taaone ». Quelques heures plus tard, c’est un navire de plongée qui donne l’alerte au JRCC : « un groupe de va’a évoluant entre Taunoa et Taapuna lui avait signalé l’absence d’un membre du groupe. Une patrouille de gendarmerie est engagée sur zone pour tenter de rentrer en contact avec le groupe et « d’obtenir les éléments utiles à une recherche efficace ». Fausse alerte finalement puisque le rameur était « sain et sauf à terre ». Le JRCC Tahiti rappelle ainsi « la nécessité d’emporter des moyens de communication lors de toute sortie en mer ». Téléphone, VHF portable, balise de détresse sont essentiels.