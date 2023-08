Homophobie : Cousins Cousines interpelle l’État

À quelques jours de la visite en polynésie du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, l’association Cousins Cousines lui a adressé un courrier. La communauté LGBT réclame l’application, au fenua, des mesures de lutte contre les agressions homophobes, notamment la présence de référents LGBT dans les commissariats et groupements de gendarmerie.

La communauté LGBT veut rencontrer Gérald Darmanin. À quelques jours de son arrivée au fenua, l’association Cousins Cousines interpelle le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur « l’état d’avancement de la mise en œuvre en Polynésie française des mesures pour lutter contre les LGBTphobies ». Il est question notamment de « l’arrivée de référents LBGT dans les commissariats et brigades ». Une annonce faite en 2018 par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, puis confirmée en 2019 par le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française et le commissaire divisionnaire à la Direction territoriale de la police nationale… mais en fait ne serait toujours pas appliquée. « En Polynésie française, la communauté LGBT a aussi le droit de vivre sans appréhension, sans subir d’agressions homophobes », note l’association. Elle remarque aussi que « les choses avancent, que des progrès sont réalisés » et insiste sur « le soutien » du nouveau gouvernement à la communauté. Un gouvernement qui souhaite « construire aujourd’hui une société qui nous ressemble et qui nous rassemble, avec plus de diversité, plus d’inclusion, plus de visibilité pour cette communauté LGBT, avec des orientations différentes ».