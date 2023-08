Tahitianthenics Cup : le module de street workout sur mesure à fait fureur

Ce weekend les adeptes de street workout avaient rendez-vous au parc Paofai pour la première édition de la Tahitianthenics Cup. Pour la première fois depuis l’avènement de la discipline au fenua les athlètes se sont exprimés sur un véritable module de workout adapté.

Bilan positif. La première édition de la Tahitianthenics Cup a été à la hauteur des attentes des amateurs de Street Workout. Sur les deux jours près d’une trentaine de personnes se sont exprimées. Pour les organisateurs qui ont pour ambition de développer la communauté, il s’agissait de rassembler les férus de la discipline en leur proposant de se mouvoir sur un module de street workout adapté. « Les infrastructures qu’on avait étaient toutes compactées. On était limité pour pouvoir faire des tricks », explique Hitiarii Castellani, l’organisateur. Celle installée pour l’occasion au parc Paofai proposait donc aux athlètes des barres plus espacées histoire de les mettre davantage en confiance et « d’éviter les blessures ».

Les participants qui avaient le choix entre une première journée dédiée au « set and rep’s » et une seconde proposant une battle de Freestyle. Une formule diversifiée qui a séduit les athlètes, « très contents de l’organisation » et qui a aussi bien plu aux spectateurs. « Tout le monde est venu autour des athlètes pour les encourager, explique l’organisateur. Une fois qu’ils avaient terminé leur routine, on les voyait avec les parents, les amis… Ils étaient soulagés d’avoir terminé et aussi très satisfaits de ce qu’ils avaient fait ».

Pour le jeune Hitiarii Castellani qui est à l’origine de l’événement, il s’agit d’une première rencontre qui en appellera forcément d’autres. En effet, le jeune homme à l’origine de la fabrication du module utilisé pendant les épreuves gère désormais une société spécialisée dans le street workout et compte bien rentabiliser la structure qui a coûté presque 200 000 francs.