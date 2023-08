Nuisance sonores : le pays et l’association Te Ora hau à l’unisson

Mise à jour du code de l’environnement, mise en place d’une mission d’information sur « les violences sonores » ou encore modification du code de la route… Ce sont les propositions retenues par Moetai Brotherson et Eliane Tevahitua au terme de la rencontre initiée par l’association qui lutte contre la pollution acoustique.

Le dialogue est établi entre l’association Te Ora hau et le Pays. Invités à la présidence, les membres du bureau ont été reçu ce samedi par Moetai Brotherson et Eliane Tevahitua, vice-présidente et ministre de l’Environnement. Une rencontre « intéressante », durant laquelle ceux qui font la guerre au bruit ont été entendus. Il s’agissait en effet pour Te Ora hau de « faire remonter les souffrances des victimes » aux autorités et de leur demander d’agir pour mieux protéger la population des délinquants sonores.

Une application rigoureuse des textes…

Car s’il existe bel et bien une réglementation issue du code de l’Environnement, « elle n’est pas appliquée assez rigoureusement ». Conscient des difficultés liées « aux réalités du terrain » Te Ora hau réclame néanmoins l’application stricte des règles. Ariitea Bernadino, vice-président de l’association, fait d’ailleurs état « d’une lettre de José Thorel rédigée en 2009 », donnant aux gendarmes une conduite à tenir et qui consiste à avertir une première fois puis à saisir le matériel si l’auteur réitère le trouble. « Si rien que ça était appliqué systématiquement, on réduirait les plaintes par trois ou par quatre », assure le vice-président.

… mais aussi une mise à jour de la réglementation

Te Ora hau demande ainsi que la réglementation évolue et souhaite travailler avec le Pays pour enrayer ce fléau. Une requête qui a fait écho auprès des autorités. Au sortir de cette rencontre Moetai Brotherson a d’ailleurs avancé des projets concrets sur lesquels le gouvernement travaillera en coopération avec l’association. Il est question entre autres de la mise en place d’une mission d’information -sur 6 ou 9 mois- dans le but d’entendre toutes les parties prenantes sur le sujet. De travaux communs entre Te Ora hau et la Diren pour étudier la mise à jour des textes, car certains ne sont « pas en phase avec la réglementation nationale ». Enfin, le président du Pays envisage aussi de modifier le code de la route et d’interdire l’installation de certains équipements « qui sont, de manière évidente, au-delà de toutes les limites autorisées pour l’être humain. »