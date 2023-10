Cédric Robin à nouveau roi du pâté-croûte

Le chef du restaurant Le Hei a de nouveau été sacré lundi soir champion de Tahiti de pâté-croûte au terme d’un concours culinaire l’opposant à quatre autres chefs locaux. Ce titre lui permettra de participer en 2024, à Lyon, à la finale du championnat du monde de la discipline.

Il est en route pour le championnat du monde pâté-croûte. Cédric Robin, le chef du restaurant Le Hei a remporté hier soir, au lycée hôtelier, la deuxième édition du championnat de Tahiti de pâté-croûte. Une épreuve qualificative pour le championnat du monde qui aura lieu à Lyon en 2024. Cette année cinq chefs du fenua ont proposé leur recette personnelle du pâté en croûte face à un jury d’experts. En tant qu’invités d’honneur et présidents du jury, Jacques et Mathieu Lagarde, les deux célèbres frères de l’émission Top chef, ont soigneusement noté les mets préparés avec soin par les candidats. Ils se disent d’ailleurs « agréablement surpris » par la qualité des produits finis et assurent les avoirs notés le plus justement possible, sans tenir compte de leur propre goût, mais en se penchant surtout sur le travail des cuisiniers.« On a eu le même coup de cœur, mais en même temps, on reste professionnel, explique Jacques Lagarde. On divise vraiment les choses, on les déstructure pour ensuite juger l’ensemble. »

Une deuxième victoire consécutive

La dégustation a été retransmise en direct dans le restaurant du lycée sous les yeux de deux cents gourmets venu apprécier un cocktail dînatoire amélioré. Au final, après une demi-heure d’attente, c’est donc Cédric Robin qui a obtenu les faveurs du jury. Caille, foie gras, magret, lard de Colonnata, joue de porc confite et légèrement fumée sont les ingrédients qui lui ont permis de remporter ce titre de champion de Tahiti pour la deuxième année consécutive. Il explique avoir beaucoup travaillé sa recette le soir et les week-ends pour réussir à proposer un pâté-croûte meilleur que celui présenté au concours précédent. « Je me suis concentré sur le goût, il fallait aussi avoir une pâte bien cuite, avec une bonne gelée, d’un centimètre, comme demandé au championnat du monde », précise le grand vainqueur.

Prochaine étape pour le chef local, la finale du championnat du monde de pâté-croûte sur lequel il s’alignera pour la deuxième fois. Ça sera en 2024 à Lyon et il fera face à 14 autres chefs venant des quatre coins du globe. Le chef, qui s’était classé 4e l’année dernière, espère bien sûr revenir cette fois avec le titre suprême.