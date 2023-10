Comment Alexandra Caldas s’est préparée à son triple défi

Après deux traversées à la rame en Polynésie, Alexandra Caldas s’élance samedi sur un raid solidaire, un défi de 75 km mêlant vélo, aviron et marche. Une étape supplémentaire pour cette sportive atteinte de mucoviscidose et greffée des deux poumons, qui cherche à sensibiliser sur le don d’organes. 250 sportifs locaux se joindront à elle.

Après ses traversées à la rame entre Moorea et Tahiti (2017), puis Tahaa et Bora-Bora (2019), Alexandra Caldas a décidé de rempiler pour un nouveau challenge au fenua.

Mais cette fois-ci, la jeune métropolitaine greffée des deux poumons s’est penchée sur trois disciplines. Samedi prochain, le 7 octobre, elle s’élancera à 7 heures de la pointe Vénus pour 50 kilomètres de vélo, 20 km de rame et 5 km à pied. Objectif, arriver au plateau de Vaitavere.

Une idée qui a germé après le succès d’une autre aventure sportive, déjà dans les outre-mer mais sur le sommet de l’Océan Indien, le Piton des Neiges à La Réunion. C’était il y a tout juste un an.

« Plus gros, plus grand »

« Ca a été un déclencheur. On s’est donc décidés à faire un défi avec trois disciplines, celles que je maîtrise », raconte celle qui pratique notamment le vélo de longue date. De quoi donner naissance « à un raid qui ressemble, en quelque sorte, à un triathlon », avec « la volonté de voir plus gros et plus grand ».

Malgré un emploi du temps chargé, notamment en raison d’un temps de transport important pour aller travailler, la jeune femme se prépare « spécialement pour ce défi » depuis plusieurs mois, alternant les entraînements par discipline.

En revanche, l’enchaînement des trois sports sera une première samedi. « C’est difficile physiquement d’enchaîner à l’entraînement. J’ai déjà essayé de faire aviron et course à pied et c’est assez physique. Ca va donc être une grosse découverte samedi, c’est faisable, mais ça va aussi être un petit peu au mental », note-t-elle.

Un président conquis

Pour mener à bien sa barque, son vélo et ses baskets, Alexandra Caldas pourra compter sur ses « deux piliers ». Son compagnon et son meilleur ami, Mathieu, installé de longue date au fenua. « Ils vont me donner le rythme et ensuite je vais prendre le mana de tous ces participants », sourit la jeune femme de 27 ans. En effet, elle a convaincu 250 Polynésiens de se joindre à elle dans cette aventure. « On va y aller tous ensemble. Ce n’est pas une course. Je donnerai le rythme, mais il sera assez convenable pour l’ensemble des participants », promet-elle.

Et parmi les convaincus, un président contacté sur les réseaux sociaux. « Moetai Brotherson participera », quand bien même le dirigeant du fenua sera encore à New-York. « Il a proposé trois choses : faire participer son ministère, faire un don et faire le même parcours à pied, le même jour mais à New-York ».

Pour Alexandra Caldas, c’est un joli coup de projecteur sur la cause qu’elle défend. Avant la course, elle sera d’ailleurs en tournée dans des collèges et lycées pour parler maladie et don d’organes. « J’ai un programme assez chargé », auquel il faut ajouter une soirée caritative, jeudi soir (18 heures) à l’Intercontinental. « Mais je vais essayer de m’entraîner un peu d’ici samedi », promet-elle.