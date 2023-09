Pédaler, ramer et marcher, le nouveau défi d’Alexandra Caldas

C’est le troisième challenge que cette jeune femme de 28 ans, atteinte de mucoviscidose et greffée des deux poumons, s’apprête à réaliser au fenua. Au programme, un raid solidaire consistant à parcourir 50 km à vélo, 20 km de rame et 5 km à pied. Un défi synonyme d’espoir, auquel chacun peu se joindre, individuellement ou en équipe, le 7 octobre prochain.

Une nouvelle invitation à se dépasser. Après avoir relié, à la rame, Moorea à Tahiti en 2017 puis Tahaa – Bora Bora en 2019, Alexandra Caldas s’apprête à relever un nouveau défi qui se déroulera entre terre et mer cette fois. Âgée de 28 ans, greffée des deux poumons, cette jeune femme à « la vie extraordinaire » est atteinte de mucoviscidose. Cette fois, après quatre ans d’absence, elle va tenter de parcourir une distance totale de 78 km avec 50 km à vélo, 20 km d’aviron et 5 km à pied. Un challenge de taille pour cette gagnante dans l’âme qui a déjà vaincu le pronostic des médecins ne lui laissant qu’une espérance de vie de 17 ans. À l’origine de ce raid solidaire, Mathieu Forge, un ami qui se trouve avoir aussi été son kiné-ostéopathe en métropole. Installé depuis 2012 au fenua il continue de l’accompagner, depuis plus de dix ans maintenant, dans son combat contre la mucoviscidose. « C’était ma patiente à la base, on a plus que sympathisé. C’est devenu une amie, elle était toute jeune, mais on partagé plein d’aventures », se souvient son ami qui lui a fait essayé le ski, le parapente, et l’harmonica avant de la défier au fenua. En la voyant avoir peur de tout, je me suis dit qu’il fallait que je lui fasse découvrir plein de choses. Je voulais, si elle devait mourir à 17 ans, qu’elle ait eu la meilleure vie possible. »

Pour l’aider à venir à bout de ce troisième challenge et sensibiliser la population au don d’organes, Mathieu Forge invite le plus grand nombre à se joindre à l’événement prévu le 7 octobre prochain. Une démarche qui prend encore plus de sens quand on sait que ce défi un peu fou, elle s’apprête à le relever alors que son état de santé reste préoccupant et qu’elle vit avec « une épée de Damoclès au-dessus de la tête ». Pour l’organisateur, il s’agit « de communiquer de l’énergie, de l’espoir et le dépassement de soi » mais aussi de permettre à chacun de « revivre à fond » après une période covid durant laquelle tout le monde « a été enfermé » . L’homme souhaite s’adresser également, au travers de cet événement, à la population en souffrance physique en les incitant à « ne pas se laisser aller ».

Pour participer à cette action solidaire, ouverte à tous, il faut s’inscrire sur la page Facebook de l’évènement. Ce défi, vous pouvez le relever, seul ou en relais sur les disciplines et les distances que vous souhaitez, l’important étant surtout de se dépasser soi-même. Alexandra Caldas arrive au fenua le 29 octobre prochain et compte proposer au président Moetai Brotherson qui a beaucoup communiqué sur sa passion pour la marche, de venir clore avec elle et les autres participants, ce raid solidarité. Reste à savoir si le président du Pays sera revenu, le 7 octobre, de son voyage à New York et à l’ONU.

Mathieu Forge, organisateur du raid, était l’invité de Kevin sur Radio1 ce matin :