Oraihoomana Teururai est le nouveau directeur de l’OPH

Invitée de la rédaction de Radio1 ce mercredi, la ministre du Logement Minarii Chantal Galenon a révélé le nom du directeur de l’OPH qui venait d’être acté en conseil des ministres : il s’agit de Oraihoomana Teururai, qui était directeur de la Délégation à l’habitat et à la ville depuis mars 2021.

Le conseil des ministres de ce mercredi a acté la démission de Yan Jambet, nommé au poste de directeur de l’OPH avant que la révélation de ses dêmélés judiciaires et financiers avec son ancien employeur le pousse à se retirer.

La ministre du Logement, Minarii Chantal Galenon, a annoncé lors de son entretien sur Radio1 le nom de son successeur : Oraihoomana Terurai devient donc directeur de l’OPH, et quitte donc la direction de la Délégation à l’habitat et à la ville.

Il est nommé, dans un premier temps, pour une période d’intérim de 6 mois.

Titulaire d’un Master 2 en droit privé approfondi et en droit civil de l’Université de Bordeaux, obtenu en 2015, il avait consacré son mémoire à « la réforme de la prestation compensatoire ». Rentré au fenua, il avait d’abord été juriste à la direction du Budget et des Finances, jusqu’en décembre 2019, puis durant un an directeur adjoint des ressources humaines au CHPF, et très brièvement conseiller technique au ministère du Logement de Jean-Christophe Bouissou avant de prendre la tête de la DHV.