Centre d’hébergement Pu O Te Hau : coup d’envoi de l’agrandissement

Le président Edouard Fritch et la ministre de la Famille, Isabelle Sachet ont posé en ce lundi 8 mars la première pierre de l’extension du centre d’hébergement Pu o Te Hau.

La cérémonie s’est déroulée en présence également du haut-commissaire Dominique Sorain, du président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, et des sénateurs Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch.

Pour cette extension, le Pays fournira le foncier à Pirae et une dotation de 60 millions Fcfp. Le président Fritch a exprimé son soutien total au projet porté par le Conseil des femmes, un projet qui est une nécessité absolue pour toutes les femmes en danger. Le foyer Pu O Te Hau – Tuianu Le Gayic peut accueillir une quarantaine de femmes et d’enfants en situation de violences intrafamiliales.

L’extension permettra non seulement d’héberger 30 personnes de plus, mais aussi d’abriter un « centre de la femme », qui sera aussi ouvert au mécénat privé, et dont la mission sera la formation : « l’éducation des femmes et des filles, c’est la clé de l’éradication des violences », martèle Chantal Galenon. Enfin, l’extension prévue comprendra aussi un troisième module composé de studios à louer pour femmes retraitées et pour jeunes femmes de 18 à 30 ans.