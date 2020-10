Centre-ville : un nouveau marché à partir du 10 octobre

Le Quartier du Commerce inaugure son « local market » le samedi 10 octobre. Il aura lieu le 2e samedi de chaque mois, et on y trouvera, outre les boutiques permanentes, des producteurs locaux rassemblés dans une démarche éco-responsable.

C’est tout naturellement que l’association du Quartier du Commerce, où l’on trouve déjà un magasin bio, un restaurant végétarien et un magasin de vélos électriques, a choisi d’axer son marché mensuel sur le thème de l’éco-responsabilité. Elle est également persuadée que la relance économique se fera « avec des savoir-faire locaux ainsi que des matières et comportements respectueux de notre environnement ».

On trouvera entre autres sur ce « local market » du miel et de la vanille de Raiatea, des smoothies au gingembre, des muffins et du pain, du fromage, des cookies bio, du café des Australes, des huiles vierges de coco et de tamanu et d’autres produits cosmétiques, mais aussi des bijoux et des vêtements. L’association, explique son vice-président Teraiapiti Isabelle, s’emploie à dénicher de nouveaux talents et de nouvelles saveurs.

Connu comme le fondateur du « seul disquaire vinyl à 4 000 km à la ronde » – Atomi Records, qui a redonné le goût des vraies platines et des vrais disques aux amateurs de musique en Polynésie – il revendique aussi une empreinte carbone plus légère que le streaming, finalement très gourmand en énergie. En revanche, il laissera l’animation musicale à un orchestre polynésien.

Enfin, le Quartier du Commerce a la chance de bénéficier d’un plan en « H » en plein air, où il sera possible de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Le port du masque est recommandé. Des guides sanitaires accueilleront ls visiteurs tant que la situation le demandera.

Rendez-vous le samedi 10 octobre de 8 heures à 13 heures pour cette première édition. La suivante est programmée pour le 14 novembre.