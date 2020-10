La Polynésie va déposer l’appellation « Aire marine éducative »

Le Pays va déposer à l’Institut national de la propriété industrielle la «marque » Aire marine éducative, concept né aux Marquises et aujourd’hui adopté dans toute la France.

Lancé en 2013 à Tahuata aux Marquises par les élèves de l’école Vaitahu, le concept d’Aire marine éducative (AME) a été développé et standardisé, et a essaimé dans d’autres îles de la Polynésie française. L’Aire marine éducative est un projet d’action citoyenne de protection et de gestion du milieu marin par les élèves. Vingt-quatre écoles polynésiennes dans 4 archipels ont à présente leur AME.

Le concept a rencontré un fort succès en Polynésie, et en 2015 le ministère de l’Éducation nationale, avec l’Agence française de la biodiversité et le ministère de la Transition écologique, donne le feu vert pour la création d’autres AME, en métropole et dans les départements d’Outre-mer. Au total, il en existe aujourd’hui plus de 150.

Le Pays vient de signer une convention avec l’Agence française de développement (AFD) qui prendra en charge, pour un montant d’un peu plus de 5 millions de Fcfp, le dépôt de l’expression « aire marine éducative » à l’Institut national de la propriété industrielle. En outre, les fonds serviront à la réalisation de trois courts-métrages et d’affiches de synthèse des états écologiques des AME.