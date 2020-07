Ces pays des Caraïbes qui ferment leur portes aux voyageurs américains

Depuis la réouverture des frontières avec les États-Unis, de nombreux pays caribéens ont connu une augmentation significative du nombre de cas de Covid-19, importés par les voyageurs. Ainsi, plusieurs pays tels que les Bahamas, Saint-Vincent et les Grenadines et la Barbade ont pris la décision d’annuler ou limiter les liaisons aériennes avec leur grand voisin américain. Très dépendants du tourisme, comme la Polynésie, ces pays se tournent de plus en plus vers le Canada, le Royaume-Uni ou encore des pays de l’Union européenne.

Les Bahamas fermeront leurs portes aux visiteurs des États-Unis à partir de mercredi. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre bahamien Hubert Minnis, comme l’ont relayé nos confrères de Outremer 360. Si les autorités de l’archipel, qui ont suspendu l’essentiel des vols réguliers avec les États-Unis, prennent une telle décision, c’est parce que 49 nouveaux cas de Covid-19, tous importés, y ont été détectés depuis la réouverture des frontières, il y a à peine 3 semaines. Pour freiner la propagation du virus, l’état insulaire a dû acter la fermeture des plages et des parcs, imposer un couvre-feu entre 19h et 5h ou encore interdire les mariages et fermer les églises.

Autre pays des Caraïbes et proche voisin des Bahamas, Saint-Vincent et les Grenadines a aussi observé récemment une reprise de l’épidémie. C’est par un vol de la compagnie américaine d’American Airlines, que 12 cas positifs au coronavirus aurait été importés dans l’archipel, le 11 juillet. Là encore, le premier ministre a annoncé une possible suspension des vols depuis et vers les États-Unis à partir du 25 juillet. Et conseillé les résidents américains de regagner leur pays avant cette date.

Enfin La Barbade a elle aussi exprimé son inquiétude face au nombre de cas croissant de Covid-19 aux États-Unis. En conséquence, les autorités barbadiennes ont annoncé que la fréquence des rotations aériennes allaient être revue à la baisse. Au lieu de quatre vols hebdomadaires du low-cost, JetBlue, un seul est encore aujourd’hui autorisé à se poser. Le vol d’American Airlines, prévu le 5 août 2020, a été reporté au 8 septembre. À noter que la Barbade est fortement dépendante du tourisme, qui représente 12% de son produit intérieur brut.

Autant d’annonces qui interviennent alors que les États-Unis peinent à contrôler l’épidémie sur leur territoire. Avec plus de 55 000 nouveaux malades diagnostiqués chaque jour, le pays a déjà battu neuf fois, ce mois-ci, son record de nouveau cas, comme le rapporte CNN, et plusieurs états fédérés ont été contraints de remettre en place des mesures de confinement. Dans l’attente d’une gestion plus stable du virus aux États-Unis, les Bahamas, Saint-Vincent et les Grenadines et Barbade ont décidé de privilégier l’accueil des voyageurs en provenance de pays moins touchés : Canada, Angleterre ou encore Union Européenne.