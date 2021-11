Chantal Galenon réélue à la présidence du Conseil des femmes

Minarii Chantal Galenon a été réélue ce lundi à la présidence du Conseil des femmes de Polynésie. Elle entame ainsi son 4e mandat de deux ans à la tête de cette fédération d’associations. Remarquée pour son action, elle sera reçue le 8 décembre prochain à l’Élysée par Brigitte Macron.

À la tête du Conseil des femmes de Polynésie depuis 6 ans, Chantal Galenon qui est aussi représentante Tavini à l’assemblée, rempile pour deux ans : ce lundi, elle a été réélue sans concurrence. Le Conseil des femmes, qui fédère 18 associations œuvrant pour la cause des femmes et des enfants, se bat depuis plusieurs années pour mettre à l’abri les femmes victimes de violences et leurs enfants dans son centre Pu O Te Hau. C’est sous l’impulsion de sa présidente que le Conseil avait lancé le projet d’extension du centre, pour accueillir plus de femmes en danger mais aussi des femmes âgées, et proposer des formations. La première pierre a été posée en mars dernier, sans réellement disposer du financement complet estimé à un peu plus de 200 millions de Fcfp, dont 60 millions apportés par le Pays.

Le 28 juillet dernier, dans son discours solennel le Président de la République faisait une annonce surprise : une aide de l’Etat au projet de 82,7 millions de Fcpf, promptement versés un mois plus tard. Le projet avait attiré l’attention de Brigitte Macron, et si la première dame n’avait pas participé au déplacement de son époux, elle n’était pas étrangère à cette bonne nouvelle. Elle avait alors invité Chantal Galenon à lui rendre visite à l’Élysée. La date est à présent connue : ce sera le 8 décembre prochain.