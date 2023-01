Charles Trémenbert, nouveau commandant du patrouilleur Arago

Le contre-amiral Geoffroy d’Andigné, commandant la zone Asie-Pacifique et les forces armées en Polynésie française, a fait reconnaitre le capitaine de corvette Charles Trémenbert comme nouveau commandant du patrouilleur Arago. Il remplace le lieutenant de vaisseau Bastien Khoury qui a servi un an demi sur le bâtiment.

Le capitaine de corvette Charles Trémenbert a été nommé commandant du patrouilleur Arago ce jeudi. Après avoir servi durant deux ans à bord de la frégate de surveillance Nivôse basée à La Réunion, il avait rejoint les forces sous-marines en 2016. Spécialisé dans la lutte sous la mer, il vient cette fois remplacer le lieutenant de vaisseau Bastien Khoury qui laisse son poste après un an et demi. Il aura sous commandement les 35 marins de l’Arago. Ce bâtiment est amené à réaliser plusieurs déploiements, essentiellement dans la ZEE de Polynésie française et ses abords, dans le cadre de mission de police des pêches, de reconnaissance d’atolls isolés ou encore de projection de scientifiques.

