Cinq étoiles pour The Brando et le St Régis de Bora Bora

Le Forbes Travel Guide, guide annuel d’experts en hôtellerie et restauration de luxe, a distingué deux établissements polynésiens de 5 étoiles. Une première pour The Brando de Tetiaroa et le St Régis de Bora Bora.

Mercredi, le célèbre guide répertoriant et notant les hôtels, restaurants et spa haut de gamme, Forbes Travel Guide a remis ses Star Awards pour l’année 2020. Et pour la première fois la Polynésie fait son entrée dans le palmarès aux normes les plus élevées en matière de services.

The Brando de Tetiaroa et le St Régis de Bora Bora font parti des 250 nouveaux arrivants. Tous deux ont obtenus la note maximale de cinq étoiles établis grâce à 900 normes dictées par le guide de luxe. Une consécration pour ces deux établissements polynésiens.