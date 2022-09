Concours de la gendarmerie : la Polynésie toujours plus grand centre d’examen de France

Ce dimanche 4 septembre, 38 polynésiens lauréats de la sélection de recrutement des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) ont pris l’avion pour rejoindre l’école de gendarmerie de Rochefort. 26 femmes et 12 hommes âgés de 19 à 37 ans suivront ainsi une formation de 6 à 10 mois selon la spécialité choisie avant d’avoir une affectation en métropole.

« Le recrutement CSTAGN continue d’attirer les jeunes du Fenua, puisque 573 candidats sont inscrits à la prochaine sélection de recrutement qui aura lieu à la Présidence, le mardi 6 septembre 2022 » indique le communiqué de la gendarmerie. Les lauréats succèderont ainsi aux 38 polynésiens qui ont pris l’avion ce dimanche 4 septembre, après avoir « signé leur acte d’engagement en gendarmerie nationale » en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Ces jeunes recrues, « 26 femmes et 12 hommes âgés de 19 à 37 ans et originaires des différents archipels de la Polynésie française », seront formés pour « 19 d’entre eux dans la spécialité administration et gestion du personnel, 15 autres dans le domaine de la gestion logistique et financière, 3 dans la spécialité restauration collective, et 1 candidat dans la filière affaires immobilières », « une formation de 6 à 10 mois selon la spécialité choisie, avant de recevoir leur affectation en métropole ».

La gendarmerie annonce par ailleurs qu’après le concours annuel pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif – mardi 6 septembre – c’est le concours de sous-officiers de gendarmerie qui aura lieu le 27 septembre sous le chapiteau de la présidence avec 549 candidats. « La Polynésie française sera, pour la 3e année consécutive, le plus important centre d’examen de France » indique le communiqué.

