Confinement : les premiers SDF de Papeete accueillis à la salle Ateivi

Depuis samedi, la commune de Papeete a commencé à regrouper les SDF de Papeete dans une salle mise à disposition par l’Église protestante ma’ohi.

Ce samedi 21 mars 2020, la salle Ateivi a accueilli les premiers Sans domiciles fixe qui bénéficieront d’une prise en charge par la Ville de Papeete en collaboration avec le Pays dans le cadre du confinement général. Cette salle de sport, pourvue de douches et de toilettes, est mise gracieusement à disposition par la direction de l’enseignement protestant et des lits ont été fournis par le Pays et la Mairie de Papeete. Les pompiers ont également été mobilisés pour fournir tout le matériel nécessaire et assurer le nettoiement de la salle, indique un communiqué de la mairie.

Une trentaine de personnes sont arrivées samedi, en présence du maire Michel Buillard, accompagné du Dr Lam Nguyen et son infirmière Anne Toata, qui mettent en place un service de surveillance deux fois par jour afin de s’assurer qu’aucune des personnes hébergées ne présente de symptômes liés à ce virus, et veiller au respect des gestes barrières.

Chaque personne accueillie bénéficiera de deux repas par jour fournis par la cuisine centrale de Papeete. En outre, le restaurant Macdonald’s leur offrira les petits-déjeuners.

Les agents de la brigade de proximité de la commune continuent de sillonner les rues de Papeete pour informer les SDF présents des mesures mises en œuvre pour les accueillir à la salle Ateivi. Toutefois, la mairie indique qu’ « il a été décidé de limiter le nombre de personnes pouvant être accueillies à la salle Ateivi », sans préciser le chiffre limite mais en indiquant que « les moyens nécessaires seront mis en œuvre par le Pays pour que d’autres infrastructures puissent recueillir cette population dans de bonnes conditions ».