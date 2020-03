Coronavirus : 18 cas confirmés

Le nombre de cas déclarés de covid-19 ce dimanche 22 mars est de 18, ont annoncé les autorités en début d’après-midi.

C’est un cas de plus que samedi. Le nombre de dépistages est de 231 depuis le premier cas déclaré en Polynésie, le 10 mars dernier.

Il n’y a toujours qu’une seule personne hospitalisée. La deuxième personne qui était hospitalisée, la semaine dernière, va mieux.

Pour rappel, le confinement général de la population est en vigueur partout au fenua depuis minuit vendredi soir. Les personnes qui sortent de chez elle, que ce soit pour raisons professionnelles ou pour faire leurs courses, doivent toutes être munies d’une attestation, susceptible d’être contrôlée par les forces de l’ordre qui sont mobilisées pour faire respecter les mesures de confinement. Les contrevenants s’exposent à une amende de plus de 16 000 Francs, et les récidivistes pourraient voir la note grimper jusqu’à près de 450 000 Francs et 6 mois de prison, selon la loi adoptée ce dimanche par le Parlement et instaurant l’état d’urgence sanitaire.