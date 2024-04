Cook, Samoa, Tonga… Les jeunes talents du tennis polynésien s’affrontent à Tahiti

Ce lundi débutera le « East Pacific Regional Championship », un tournoi qui verra s’affronter, sur les terrains de Fei Pi, Excelsior et Napoléon-Spitz, près de 90 tennismen juniors. À la raquette, Cook, Samoa, Tonga, Samoa Américaines, et bien sûr Tahiti, qui aligne une vingtaine de ses meilleurs espoirs. Objectif : gagner sa place pour les Oceania Junior de Fidji… Et pourquoi se faire repérer pour des évènements encore plus prestigieux.

Le tournoi de l’Ouest du Pacifique vient de se terminer à Suva, place à l’Est, ici à Tahiti. C’est la première fois que le fenua accueille le East Pacific Regional Championship, compétition généralement organisée aux Samoa ou en Nouvelle-Zélande, et qui fait office d’épreuve qualificative pour les Oceania Junior de Fidji. Forcément, les pays de la zone, en l’occurrence de la zone polynésienne, ont fait venir leurs jeunes talents les plus prometteurs. Pas moins de 120 participants sont attendus, dont près de 90 tennismen et tenniswomen de 10 à 16 ans, arrivés des Cook, des Samoa, des Samoa américaines, de Tonga ou sélectionnés dans les clubs tahitiens.

Après la cérémonie d’accueil de dimanche, ils seront répartis, en catégorie d’âges, sur plusieurs complexes autour de Papeete. Les moins de 12 ans s’affronteront ainsi au centre fédéral de Fautaua, les U-14 à l’AS Fei Pi d’Arue, et les moins de 16 ans sur les terrains de l’AS Excelsior à la Mission. Toutes les phases finales des tournois seront concentrées au complexe Napoléon-Spitz, en fin de semaine, à Fautaua.

Objectifs : Fidji, Australie, Coupe Davis… Et Tahiti 2027

La sélection polynésienne a de bons espoirs de podiums, et pas seulement parce que ses représentants jouent à la maison. Tahiti domine depuis de longues années la zone Est et compte encore une fois placer un maximum de jeunes dans les demi-finales de chaque catégorie, synonymes de billet pour Fidji. Obtenir cette qualification est d’autant plus importante que les Oceania Juniors attirent des regards du monde entier : c’est à l’issue de cette compétition que la Fédération internationale de tennis lance des invitations pour certaines de ses compétitions prestigieuses comme l’Open d’Australie junior ou la Coupe Davis. C’est ainsi, par exemple que Hiva Kelley et Keanau Lei Foc ont représenté le fenua au Sri Lanka courant février, quelques semaines après leurs aînés Heve Kelley et Gillian Osmon, anciens champions d’Océanie junior, qui ont joué en début d’année au San Salvador en Coupe Davis Senior.

Cet East Pacific Regional Championship est aussi une première occasion, et pas la dernière pour la Fédération tahitienne de tennis, de préparer l’évènement le plus important de ces prochaines années : Tahiti 2027. En attendant les Jeux, place au beau jeu. La Fédération a invité tous les amateurs ou les curieux à venir assister gratuitement aux matchs sur les trois sites… Et à encourager les jeunes tahitiens dans ce qui est, pour beaucoup d’entre eux, leur première compétition régionale. Tout le programme à retrouver sur la page Facebook de la FTF.