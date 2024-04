Une jeune fille meurt après avoir été emportée par la Punaruu

Le Haut-commissariat a rappelé les consignes de prudence en montagne après le décès d’une jeune fille de 16 ans, emportée par une crue ce dimanche dans la vallée de Punaruu. D’autres incidents ont mobilisé les autorités ce weekend, notamment dans la vallée de Mahateaho, à Hitiaa o te ra, où deux personnes ont été surprises par la montée des eaux et ont dû être secourues.

Ciel bleu sur la côte, nuages gris et orages sur les hauteurs, rivières qui grossissent soudainement en aval. Une météo et un scénario classique à Tahiti, mais qui a surpris beaucoup de monde ce dimanche : « plusieurs personnes ont été entravées ou emportées par des crues soudaines de rivières », écrit le Haut-commissariat dans un communiqué diffusé en fin de journée. L’objectif est de rappeler les consignes de sécurité, après un drame survenu quelques heures plus tôt : à Punaauia, une jeune fille de 16 ans a été emportée par les crues de la rivière et a été retrouvée sur les berges en arrêt cardio respiratoire. « Malgré l’intervention rapide des secours et les soins prodigués, la victime est décédée », reprend la représentation de l’État qui adresse ses condoléances aux proches de la jeune fille.

Au même moment, ou presque, c’est du côté de Hitiaa o Tera, dans la vallée de Mahateaho qu’un drame a cette fois pu être évité. « Deux personnes surprises par la montée de l’eau ont pu se réfugier en sécurité avant l’intervention des secours », note le Haut-commissariat, qui appelle donc à la prudence près des cours d’eau. « En cas de fortes pluies et de risques de crues, il convient de suivre les consignes de prudence, de ne pas se baigner dans les rivières, ni traverser à gué, ainsi que de prendre connaissance des bulletins de vigilance émis par Météo France avant toute activité de plein air, notamment dans les montagnes et les vallées », lit-on dans le communiqué.

Une vigilance jaune pour risque d’orage a bien été émise par Météo France ce weekend pour les îles du Vent, mais seulement samedi entre 5 heures et 15 heures. D’après les cartes transmises au public sur la page Facebook de l’organisme, aucune vigilance n’était à signaler ce dimanche à Tahiti. La prudence est tout de même de mise autour des rivières par tout temps.