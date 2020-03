Coronavirus : la France autorise l’usage de la chloroquine

Le décret est paru ce jeudi au Journal officiel de la République française. Il autorise la délivrance de Plaquenil, de façon très encadrée comme l’avait laissé entendre le ministre de la Santé du gouvernement central, Olivier Véran.

Malgré la prudence, voire les réticences du gouvernement central ces derniers jours, le décret autorisant l’utilisation de la chloroquine dans le traitement du covid-19 est paru ce jeudi au JORF.

Comme les ministres de la Santé à Paris, Olivier Véran, et à Papeete, Jacques Raynal, l’avaient indiqué, la chloroquine est d’abord réservée au milieu hospitalier : « l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. »

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée « d’élaborer un protocole d’utilisation thérapeutique » (posologie, ndlr). Les médecins prescripteurs de ce traitement sont chargés de recueillir et transmettre aux autorités de santé les effets indésirables qu’ils pourront observer.

Le texte précise également que ces médicaments seront pris en charge ou remboursés « sans participation de l’assuré. »

« Afin de garantir l’approvisionnement », l’exportation de ce médicament est interdite, à l’exception des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, rendant ainsi possible son expédition en Polynésie française.

Pour rappel, en Polynésie le ministre de la Santé Jacques Raynal a confirmé mercredi qu’une commande de chloroquine était en cours. Reste à effectuer la livraison dans un contexte de vols internationaux stoppés.