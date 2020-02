Coronavirus : le gouvernement durcit ses mesures

Ce matin à la présidence, le ministre de la Santé, Jacques Raynal accompagné de la ministre du Tourisme Nicole Bouteau ont tenu une conférence de presse afin de faire un nouveau point sur la situation du coronavirus en Polynésie.

« Toutes les mesures sont prises pour éviter cette pathologie » a indiqué une nouvelle fois le ministre de la Santé Jacques Raynal. Les ministres présents ont profité de cette nouvelle conférence de presse pour expliquer que les mesures de contrôles et les procédures à bord des paquebots sont renforcées quotidiennement.

Pour rappel, le Pays recommande toujours aux personnes qui auraient séjourné en Chine récemment et qui présentent des signes d’infection respiratoire d’entrer en contact avec le Samu afin de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée.

« 3 personnes en provenance de Chine placées sous surveillance »

Si le ministre de la Santé a rappelé qu’aucun cas de coronavirus n’avait été détecté en Polynésie, il a aussi expliqué que 3 personnes en provenance de Chine avaient été placées sous surveillance à l’hôpital.

Même si Jacques Raynal parle de « pandémie », comme commence à le faire l’Organisation mondiale de la santé, il a toutefois voulu afficher une certaine forme de relativisme au sujet justement de cette pandémie. Le ministre a voulu rappeler que le coronavirus touchait avant tout les personnes les plus vulnérables.

« En cas de coronavirus sur le territoire, le pays est prêt »

« La Polynésie est un pays qui a les moyens médicaux et financiers de mettre en place des mesures afin de lutter contre le coronavirus (…) et c’est ce que nous avons fait depuis le début » insiste le ministre. Au sujet du confinement, il se veut rassurant et signale la présence de 4 chambres à pression négative à l’hôpital destinées à accueillir des personnes touchées par le coronavirus.

Des mesures plus strictes pour les navires de croisière

Également présente, la ministre du Tourisme Nicole Bouteau a expliqué que les mesures de contrôles et les procédures à bord des paquebots se renforçaient chaque jour, précisant notamment que les membres de la Cruise Line International Association avaient introduit des mesures strictes, en l’espèce des processus de présélection pour déterminer les antécédents de voyage.

Concernant cette fois, le territoire polynésien :

La ministre du Tourisme a annoncé également que tous les navires feront dorénavant escale à Papeete. Ainsi, le Silver Whisper qui aurait dû faire sa 1ère escale à Fakarava samedi, fera donc sa première escale à Papeete par mesure de sécurité et de précaution.

Sur chaque paquebot, 48 heures avant une escale en Polynésie, un médecin de bord devra fournir un certificat au ministère de la Santé attestant qu’aucun passager ne présente les symptômes du coronavirus.

Par ailleurs, les deux ministres ont également indiqué la tenue régulière de points presse, 2 par semaine, dans le but d’informer et de renseigner au mieux la population locale et les médias de l’avancée du coronavirus.