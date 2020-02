Coronavirus : le gouvernement suspend les autorisations de travail des ressortissants en provenance de Chine

Ce jeudi matin, à l’occasion d’un conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement a décidé de suspendre les autorisations de travail des ressortissants étrangers en provenance de Chine ou ayant séjourné depuis le 30 janvier 2020. Les précisions données ce jeudi matin par Nicole Bouteau et Jacques Raynal.

« Éviter l’entrée du coronavirus en Polynésie », a précisé d’emblée la ministre du Travail. Le Conseil des ministres a donc pris un arrêté effectif à partir d’aujourd’hui, destiné à suspendre temporairement les autorisations de travail en Polynésie accordées aux ressortissants étrangers en provenance de Chine ou y ayant séjourné depuis le 30 janvier 2020. Un arrêté qui s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la protection du territoire contre l’épidémie du coronavirus.

Pour Nicole Bouteau la ministre de la Santé, cette mesure vise à augmenter la vigilance dans la lutte contre l’intrusion du coronavirus

La ministre du Travail a souligné que la Polynésie compte plus de 400 autorisations de travail en cours de validité en faveur de ressortissants de nationalité chinoise. La mesure concerne principalement des ressortissants chinois en période de congé annuel notamment dans le cadre des festivités du Nouvel an chinois. Ainsi, sur les 400 autorisations de travail, près de 200 « seraient dans cette situation », « dont un certain nombre » envisage de rentrer prochainement en Polynésie, explique la membre du gouvernement. Sont principalement touchés par cette suspension temporaire « les Chinois travaillant dans perliculture, le commerce et la restauration » a indiqué la ministre.

Au sujet des conséquences économiques liées à cette mesure : « Nous avons conscience que cette mesure aura un impact sur l’économie polynésienne mais il s’agit bien d’un cas de force majeure », justifie la ministre.

« Aujourd’hui, nous allons plus loin » a affirmé la ministre. En effet depuis que l’épidémie a été déclarée officiellement par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Polynésie a pris un certain nombre de mesures y compris liées au travail des étrangers. Pour rappel le 28 janvier dernier, le gouvernement avait déjà mis en place une série de mesures dans le but de protéger le territoire polynésien du coronavirus, notamment la suspension de l’instruction de toute nouvelle demande d’autorisation de travail de ressortissants de nationalité chinoise et de toute demande de renouvellement d’autorisation de travail des ressortissants chinois se trouvant, à la date de leur demande, dans leur pays d’origine.

« Nous allons nous mettre en relation avec l’ensemble des employeurs concernés afin de prolonger le séjour de leurs salariés dans leur pays d’origine ». Par ailleurs, la ministre de la Santé a fait savoir que le Haut-commissariat réalisera les démarches nécessaires auprès des ressortissants en question, puisque les autorisations de séjour et d’entrée des étrangers en Polynésie relevait de la compétence de l’État.

À noter que cette disposition pourra éventuellement faire l’objet d’un allègement « en fonction de l’évolution du coronavirus donnée par l’OMS ».