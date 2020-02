« Le premier round est terminé », mais Gaston Flosse croit encore à son inscription à Papeete

Le leader du Tahoera’a a réagi à la décision de la Cour de cassation, qui vient de confirmer le rejet de sa première demande d’inscription à Papeete. Il compte sur sa deuxième demande – et une nouvelle procédure judiciaire – pour conduire la liste Amuitahira’a dans la capitale. Une tête de liste alternative semble pourtant se dessiner en la personne de Maryse Ollivier.

« On pouvait s’y attendre ». Comme lors de ses derniers revers judiciaires, Gaston Flosse à cherché à relativiser les conséquences de la décision de la Cour de cassation, publiée cette nuit. La juridiction suprême confirme pourtant sans aucune ambiguïté le rejet de sa demande d’inscription à Papeete, nécessaire pour pouvoir s’y présenter aux municipales. Mais le Vieux lion continue d’y croire : « Le premier round est terminé, mais le deuxième round a commencé », analyse-t-il rappelant avoir déposé une seconde demande d’inscription, respectant cette fois la durée de résidence.

Cette deuxième demande a d’ores et déjà été rejetée par la mairie de Papeete, et devrait être analysée en commission électorale en cette fin de semaine. L’avocat de Gaston Flosse, Me Dominique Antz, s’attend à devoir, encore une fois, faire un recours devant le tribunal de première instance. Voire même aller de nouveau en cassation… D’après lui, la cour peut rendre une décision « jusqu’au 15 mars », date du premier tour de l’élection.

D’autres procédures judiciaires sont en cours dans ce dossier. La plainte déposée par le maire et la mairie de Papeete pour « faux » et « usage de faux » a débouché sur l’ouverture d’une enquête par le parquet. Il s’agit de savoir si le bail du studio de la rue Cardella utilisé par Gaston Flosse pour déposer les différentes demandes d’inscription est, ou non, valide. En réponse à ces attaques, l’ancien président a fait lancer par ses proches des recours en radiation des listes contre Michel Buillard. À l’entendre, l’ex-Tahoera’a, maire de Papeete depuis déjà 25 ans, n’habite pas réellement dans sa commune, mais à Pirae.

Maryse Ollivier, le « plan B » ?

Et si, comme beaucoup s’y attendent, ces recours n’aboutissaient pas ? Comme l’ont révélé nos confrères de Tahiti Infos mercredi, la candidature de Maryse Ollivier en tête de liste Amuitahiraa no Pape’ete est de plus en plus évoquée. L’ancienne représentante Tavini affiche depuis longtemps une certaine proximité avec le Tahoera’a. Et a choisi de ne pas suivre Chantal Galenon, longtemps en discussion pour être numéro 2 sur la liste Amuitahiraa, sur sa liste A Here ia Papeete, à laquelle Oscar Temaru a affiché son soutien mardi.

Remplacer Gaston Flosse en tête de liste ? Maryse Ollivier évoque aujourd’hui publiquement cette possibilité… À la différence du leader orange, qui refuse catégoriquement d’évoquer un « plan B ». « Je serai tête de liste ! » s’agace-t-il quand il est interrogé sur cette perspective. Le temps est compté : les listes de candidats doivent être déposées avant le 27 février.