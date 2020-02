La « team brouette » sillonne depuis samedi dernier Tahiti à la rencontre des Polynésiens et des candidats aux élections municipales. Ce jeudi matin, le fa’a ati était à la rencontre des habitants de Papeete, place Vaiete.

Cette brouette, les Polynésiens devront s’habituer à la croiser sur les routes du fenua. Cinq mois après son tout premier tour de l’ile, la fameuse brouette reprend du service.

La démarche est simple : donner la parole aux citoyens, leur demander ce qu’ils souhaitent pour leur commune. « On parcourt Tahiti et Moorea pendant une semaine avec notre brouette pour rencontrer la population, parler avec elle, créer un échange » explique Jason Man Sang. S’il souhaite « rétablir un lien de confiance » entre la population et les politiques, Jason Man Sang cherche aussi à être un relais pour la population. Ainsi ces « messagers » comptent bien jouer un rôle dans les prochaines municipales. Pour cause, Jason et son équipe veulent défendre leurs propositions sur des problématiques liées à l’environnement et l’écologie auprès des élus.

Un document remis à chaque mairie

Au sujet du fonctionnement de leurs propositions : « Nous avons compilé une série de propositions avec les associations locales dans un document que nous avons remis à toutes les mairies de Tahiti, afin que les mairies s’inspirent de certaines de nos idées » développe le leader du groupe.

Jason a bien conscience qu’à l’approche des élections, le sujet de l’environnement occupe une place privilégiée au sein des programmes des candidats aux municipales. Pour Jason, les élus ont plutôt bien reçu le message.

« Il faut planter »

« Quand on voit la situation de l’écologie en Polynésie et dans le monde, dit Jason, il est temps d’agir, il faut accélérer les choses car nous sommes encore très en retard dans ce domaine » Pour le collectif, l’essentiel est aussi de « réfléchir ensemble dans l’optique de la transition énergétique ».

Parmi leurs axes de réflexion : l’absence de végétation et d’arbres fruitiers au bord des routes, « Il devrait y en avoir davantage, l’agriculture c’est essentiel, il faut planter » dénonce le jeune homme.

« Interpeller les politiques jusqu’à ce qu’ils prennent leurs responsabilités »

Au-delà de ce tour de Tahiti en brouette, le mouvement souhaite après les élections « aller plus loin ». « Nous voulons ensuite garder le contact avec les maires, nous voulons des actes. Nous continuerons d’interpeller les politiques jusqu’à ce que ces derniers prennent leurs responsabilités » défend Jason Mang Sang

En conclusion, la « team brouette » propose une démarche de transition dans de nombreux domaines, qu’ils soient démocratique, écologique ou social, afin d’engager les communes de Tahiti dans une démarche responsable préservant l’avenir de notre société.

Ce « marathon citoyen » s’achèvera ce samedi 22 février à 15h à la mairie de Moorea.