Coronavirus : les malades et les soignants pardonnés de leurs péchés par le Vatican

La Pénitencerie apostolique, l’un des tribunaux du Vatican, a publié vendredi 20 mars un décret qui accorde « l’indulgence plénière » aux fidèles atteints du coronavirus et à ceux qui les soignent ou les aident, à certaines conditions.

L’Église catholique accorde le pardon des péchés aux croyants malades du covid-19, ainsi qu’aux soignants et « aux fidèles qui prient pour la fin de la pandémie, » selon un décret publié vendredi 20 mars par l’un des tribunaux du Vatican.

Mais il y a des conditions : participer « spirituellement » aux messes et autres pratiques de dévotion relayées par les médias, réciter « le Credo, le Notre Père et une pieuse invocation à la Sainte Vierge Marie ». Ceux « qui s’adonnent à la lecture de la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure, ou à la récitation du Saint Rosaire, au pieux exercice du Chemin de Croix, ou encore à la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde » bénéficient aussi de cette indulgence de l’Église catholique. Tout en se souvenant d’aller se confesser et communier dès que cela sera possible.