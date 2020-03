Gaston Tunoa, de soldat du feu à maire de crise

Gaston Tunoa, a été élu au mois de janvier à la tête de la commune de Papara pour une durée de deux mois, en attendant l’échéance des élections municipales. Sauf que le covid-19 étant passé par là, le deuxième tour est reporté, et il reste toujours maire pour une durée pour le moment indéterminée. Avec, cerise sur le gâteau, une crise à gérer dont l’ampleur est pour l’heure inconnue.

Colistier sur la liste menée par Heia Teina qui a recueilli 6,03% des suffrages au premier tour des municipales, la mandature de Gaston Tunoa devait alors prendre fin le 22 mars. Car seules les listes ayant fait 10% des suffrages exprimés ont le ticket d’entrée pour le second tour. Sauf que le covid-19 est passé par là et de fait a provoqué le report des échéances électorales. Gaston Tunoa se retrouve donc dans le fauteuil de maire pour une durée encore indéterminée, avec la lourde tâche de gérer la crise du coronavirus et faire respecter le confinement à la population.

Le hasard fait bien les choses puisque le presque sexagénaire à l’allure sportive, qu’on a du mal à imaginer assis toute la journée derrière un bureau, est chef de corps des pompiers à Teva I Uta et les cellules de crise, ça le connaît. Une veine pour ses administrés, car l’anticipation est le maître mot dans ces situations.

Alors que d’autres trouveraient cette situation plutôt frustrante, faire le sale boulot qui réclame d’être toujours sur la brèche, un garde chiourme qui fait respecter les consignes de confinement, pour devoir après rendre le fauteuil de maire, Gaston Tunoa estime que non. « Je vis depuis des années dans ce monde. L’aide et la protection des personnes. »

Quant à savoir si le hasard fait bien les choses et que les administrés de Papara en ces temps de crise peuvent s’estimer chanceux d’avoir un soldat du feu comme premier magistrat, Gaston Tunoa n’a pas la réponse. Toutefois il reconnaît que c’est grâce aux compétences acquises durant sa carrière qu’il a pu mettre en place les dispositions pour veiller à la sécurité des habitants de sa commune.

À l’en croire, la population jouerait le jeu en respectant les consignes de confinement, même si certains ont besoin de temps à autres d’être rappelés à l’ordre.