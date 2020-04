47 cas, et une grosse inquiétude à Papara Pas de faux optimisme : 47 cas dans le pays, « c’est déjà beaucoup » a pointé le ministre de la Santé. Il rappelle que la Nouvelle-Calédonie, avec une population comparable mais une géographique très différente, n’en compte aujourd’hui que 18. Mais le bureau de veille sanitaire semble inquiété par un cas en particulier. Une personne âgée résidant à Papara a été admise en réanimation, puis diagnostiquée positive au coronavirus. D’après le Dr Yann Turgeon, médecin urgentiste et membre de la cellule de crise sanitaire, il est fréquent que la maladie se déclare d’abord par des symptômes légers (mal de gorge, difficultés à déglutir, fièvres…) avant de brusquement s’aggraver, en général 8 jours plus tard. Une période pendant laquelle le malade peut-être extrêmement contagieux. Hors, la matahiapo de Papara ne s’est pas déclarée tout de suite, est restée à son domicile, et « a vu beaucoup de monde » pendant ces 8 jours. Une enquête sanitaire a été menée sur place et de nombreuses personnes – contacts, dont certaines âgées ou « à risques », ont été testées. Les résultats sont attendus d’ici demain. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2020/04/TURGEON-1.mp3 Pour le spécialiste, la progression lente de l’épidémie au fenua ces dernières semaines ne doit pas faire oublier le risque. Si le confinement, les gestes barrières et les déclarations de symptômes sont mal appliqués, la Polynésie peut connaitre un afflux de malades qui sera difficile à gérer, malgré les mesures préparatoires, dans ses structures hospitalières. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2020/04/TURGEON-2-difficile-à-gérer.mp3 Le touriste suisse évacué par le vol de continuité territoriale

À noter que si le nombre d’hospitalisés est retombé à 2, c’est qu’un des malades jusque là sous surveillance au CHPF a quitté le fenua. Il s’agit du touriste suisse, l’un des deux premiers cas de Covid-19 recensés avec Maina Sage. Si les autorités avaient déjà annoncé qu’il serait évacué, ils parlaient jusqu’alors de départ « par des moyens privés ». Il semble finalement qu’il ait embarqué ce midi sur le vol de continuité territoriale, parmi les 4 évacués sanitaires. « Ce patient pouvait voler sans aucun risque de contamination, puisqu’on n’a détecté aucune trace de virus » précise le Dr Turgeon.