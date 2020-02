Coronavirus : Tahiti Tourisme annule le ParauParau Tahiti

Tahiti Tourisme est la victime collatérale de l’épidémie de covid-19 : le ParauParau Tahiti-PPT 2020 prévu au mois de mars est annulé.

La traditionnelle rencontre entre tour-opérateurs et agents de voyage étrangers d’une part, et prestataires touristiques locaux d’autres part, est devenue un des événements phares organisés par Tahiti Tourisme. La prochaine édition, prévue les 18, 19 et 20 mars prochains, est annulée, a indiqué ce samedi Tahiti Tourisme, après l’annonce par l’Organisation mondiale de la santé que le risque de propagation mondiale est passé à « très élevé ». Un patient infecté a été détecté en Nouvelle-Zélande, et le nombre de cas en Europe augmente de jour en jour. Dans ces conditions, et « compte tenu de la fragilité de notre territoire insulaire, » a déclaré la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, le ParauParau Tahiti est donc annulé.