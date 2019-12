Les ambitions de Tahiti Tourisme pour 2020

L’Assemblée générale de Tahiti Tourisme s’est réunie, vendredi, sous la présidence de Diana Chin Choi, et en présence de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Lors de cette rencontre, les membres du groupement ont eu à débattre du plan d’actions et du budget 2020 de Tahiti Tourisme. L’occasion de faire le point sur les ambitions, les événements à venir et les principaux projets en cours.

Sur le plan international, 2020 verra le lancement d’actions de promotion sur le Mexique. La destination « Tahiti et ses îles » poursuit la diversification de ses marchés grâce au partenariat développé par Air France avec la compagnie aérienne Aeromexico. Il permet via Los Angeles, de développer les marchés de l’Amérique centrale. 2020 sera par ailleurs consacrée à la consolidation des marchés très dynamiques que sont l’Europe et les États-Unis. Le plan d’actions triennal 2019-2021 de reconquête des marchés asiatiques continuera à être déployé. Les moyens dédiés au marché néo-zélandais seront également renforcés afin de communiquer sur la diversité de l’offre d’hébergement touristique existante avec une mise en lumière particulière des produits pensions de famille et meublés du tourisme peu connus sur ce marché.

Dans cette logique, Tahiti Tourisme poursuivra sa campagne de communication à l’international pour promouvoir la petite hôtellerie familiale : « Stay at the tahitian guesthouse ». Les pensions de famille disposent désormais d’une plateforme numérique de réservation mais également de gestion de leur activité, « Maeva Hébergement ». Une trentaine d’établissements y ont adhéré à ce jour. D’ici la fin 2020, Tahiti Tourisme ambitionne l’adhésion de 100 professionnels de la petite hôtellerie. 2020 verra aussi le lancement de la plateforme B2C à destination des acteurs du tourisme afin de développer la distribution et la commercialisation de la destination Tahiti et ses Iles.

Tahiti Tourisme poursuivra la campagne de sensibilisation de la population au tourisme avec sa nouvelle campagne « Raconte ton meilleur souvenir avec un touriste », évoquée un peu plus tôt dans l’année.

Du côté des événements, Tahiti Tourisme, rassemblera pour la troisième année consécutive les principaux voyagistes des différentes régions du monde pour assurer la promotion de la destination. Il s’agit de 19 marchés représentant l’Europe, les Amériques, l’Asie et le Pacifique, qui seront réunis lors du rendez-vous désormais annuel des « ParauParau Tahiti » (PPT) en mars prochain.

Tahiti et ses Îles accueillera en 2020 le Virtuoso Chapman Event. Virtuoso, spécialisé dans l’organisation de voyage de luxe et à la carte, est le plus grand réseau d’agents de voyage au monde dans le domaine du luxe. Cet événement rassemblera plus de 200 des meilleurs vendeurs Virtuoso dans nos îles et certains découvriront ainsi la destination.

Enfin Tahiti Tourisme ouvrira à Papeete son nouveau Visitor’s Bureau, le Fare Manihini, qui sera situé à l’entrée du quartier du commerce, face à la place Vaiete. Ce point d’information sera inauguré au premier trimestre 2020, et permettra d’accueillir les 50 000 touristes, croisiéristes, qui chaque année viennent s’informer auprès de l’office du Tourisme sur les îles à visiter et les activités à expérimenter.

Avec communiqué