«Raconte ton meilleur souvenir avec un touriste», la campagne inédite de Tahiti Tourisme

Tahiti Tourisme lance une campagne inédite pour promouvoir l’attractivité du fenua à travers sa population locale. Loin des cartes postales, des cocotiers ou des lagons bleus, l’objectif est de mettre en avant la chaleur de l’accueil et les valeurs des Polynésiens à travers leurs souvenirs et leurs anecdotes avec les touristes. Les réseaux sociaux et leurs influenceurs ont été également été sollicités afin de toucher le public le plus large possible.

L’opération « Raconte ton meilleur souvenir avec un touriste » a été lancée mardi matin par Tahiti Tourisme. La population a un mois, jusqu’au 31 octobre, pour envoyer une vidéo narrant un souvenir marquant, une anecdote avec un touriste, pour promouvoir le fenua. Les vidéos peuvent être envoyées en français ou en tahitien. Un jury sélectionnera les histoires les plus percutantes. Leurs auteurs deviendront les égéries de la campagne de promotion de Tahiti et Ses Îles 2020 et seront diffusées tout au long de l’année par Tahiti Tourisme.

La volonté de ce projet est d’associer la population à sa mission de promotion du tourisme grâce aux valeurs et à la gentillesse polynésienne. Le sens de l’accueil polynésien est souvent mis en avant dans les retours que font les touristes lors de leurs expériences au fenua. Tumateata Buisson, chef de projet à Tahiti Tourisme, est à l’origine de cette campagne de communication. Et selon elle, la meilleure pub possible pour le tourisme en Polynésie n’est autre que sa population.

Pour accompagner cette campagne, Tahiti Tourisme a fait appel à des « influenceurs » du fenua comme Tahitian Meme, les Pukans Prada, Hinatea Colombani et Teiva Veronique. Très suivis sur les réseaux sociaux, ils ont accepté de rejoindre le projet pour inciter au maximum la population à participer et à livrer ses meilleurs souvenirs avec les touristes.

Hinatea Colombani est professeur de danse et influenceuse culturelle. Elle explique que les réseaux sociaux sont devenus une méthode de communication indispensable compte tenu de l’isolement de la Polynésie française.

Ce projet est une nouvelle déclinaison de la devise « Notre mana pour le tourisme, l’avenir de notre fenua » de la campagne débutée en 2018 pour sensibiliser la population à l’importance du tourisme. Ce secteur d’activité représente 54 milliards de retombées économiques et 11 000 emplois qui profitent à l’ensemble de la Polynésie française.