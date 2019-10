Shell Va’a inaugure son musée et envoie un message contre le dopage

La grande famille de Shell Va’a s’est réunie mardi midi pour inaugurer sa salle des trophées dans les locaux du siège, sur la RDO. Au-delà des célébrations, Albert Moux en a profité pour remettre 150 contrôles antidopage à l’organisation de la course Hawaiki Nui Va’a qui aura lieu du 28 octobre au 1er novembre. Très attaché à son équipe, l’homme d’affaires défend la propreté des rameurs.

Shell Va’a a remporté 11 fois la Molokai Hoe et 7 fois la Hawaiki Nui Va’a. Un palmarès impressionnant qui méritait bien une salle des trophées. C’est désormais chose faite avec l’inauguration d’une salle entièrement remplie de toutes les récompenses amassées par l’équipe d’Albert Moux, au 2ème étage du siège de Shell sur la RDO. Coupes scintillantes, trophées sculptés en bois, un coup d’œil rapide suffit à mesurer l’empire et le palmarès érigés par l’équipe Shell depuis sa création.

Albert Moux a profité de l’occasion pour clamer son attachement à un sport propre, sans dopage. Un message entre les lignes envoyé à tous ceux qui émettent des soupçons envers l’équipe Shell et ses nombreux titres. Ses rameurs ont tous été testés négatifs pour la Molokai Hoe qui aura lieu le 13 octobre à Hawaï. Il a ainsi remis 150 contrôles antidopage financés sur fonds propres à Elise Maamaatuaiahutapu, l’organisatrice de la course Hawaiki Nui Va’a. Ces tests vont permettre de contrôler l’ensemble des rameurs de la course qui se tiendra du 28 octobre au 1er novembre. Cinq substances sont détectables grâce à ces tests dont le paka, l’ice et les amphétamines. Albert Moux a même insisté : si le gouvernement n’est pas prêt à financer ces tests, il n’hésitera pas à renouveler l’opération l’année prochaine. Être négatif lors des contrôles est la chose la plus importante à ses yeux, n’en déplaise aux détracteurs de Shell Va’a.

C’est la troisième année que Shell teste ses propres rameurs. Cette façon de procéder est assez unique en son genre et éloignée des schémas traditionnels de contrôle. Que ce soit lors de championnats du monde ou de compétitions olympiques, seuls les athlètes tirés au sort et les vainqueurs sont soumis aux tests. L’ensemble n’est jamais contrôlé. La course Hawaiki Nui Va’a a installé ces contrôles aléatoires depuis 5 ans maintenant, et l’objectif à terme est de généraliser la lutte antidopage. Albert Moux en chef de file souhaite que le gouvernement et les sponsors joignent leurs forces pour démontrer la propreté du sport polynésien aux yeux du monde. A 900 Fcfp pièce le test antidopage, il serait dommage de s’en priver.