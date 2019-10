1 060 cas de dengue 2 depuis le début de l’épidémie

L’épidémie de dengue de type 2 sévit toujours en Polynésie. Selon les derniers chiffres du bulletin de veille sanitaire, 1 060 cas ont été recensés depuis l’apparition des premiers cas en février dernier.

La dengue de type 2 n’a pas dit son dernier mot sur le fenua. Depuis les premiers cas en février 2019, la dengue de type 2 a fait 1 060 « victimes » dont 51 nécessitant une hospitalisation et 54 % de moins de 20 ans. En effet, la dengue de type 2 n’ayant pas circulé en Polynésie depuis l’an 2000, les moins de 20 ans sont moins immunisés, et « l’épidémie pourrait être de grande ampleur », indique le bulletin de veille sanitaire. Pour l’heure, l’épidémie a été déclarée à Tahiti, Moorea, Bora Bora, Nuku Hiva, Raiatea, Huahine et Rangiroa. Les îles de Hiva Oa, Takaroa, Taha’a, Ua Pou, Tubuai, Fatu Hiva, Maupiti, Arutua et Ua Huka sont en phase d’alerte.

Sur la dernière quinzaine, 244 cas ont été constatés dont 122 moins de 20 ans et 9 hospitalisations.

La Direction de la santé rappelle qu’au-delà de la lutte anti-vectorielle chacun peut limiter la propagation de la dengue en éliminant les gîtes larvaires et en se protégeant des piqûres de moustiques.