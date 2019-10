Les agents du social tirent la sonnette d’alarme et refusent l’éviction de leur directrice

La directrice des solidarités, de la famille et de l’égalité (DFSE) de la Polynésie, Christiane Ah-Scha, est sur la sellette. Nommée le 29 septembre 2018 en conseil des ministres, elle devrait être remerciée dans les jours qui viennent. « Il y a une perte de confiance, une déloyauté manifeste du chef de service par rapport à la ministre de tutelle (…) il y a une incompatibilité d’humeur » nous déclare-t-on du côté du ministère des Solidarités.

C’est l’émoi à la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DFSE), comme en ont fait état nos confrères de Tahiti Infos. En effet, au début du mois de septembre les agents de la DFSE ont envoyé un courrier au président du Pays pour lui faire part des problèmes qu’ils rencontrent au sein de leur service, notamment le manque de moyen humains. « Cela fait plusieurs mois qu’on tire la sonnette d’alarme (…) Des courriers ont été envoyés mais nous n’avons toujours pas de réponse ».

Isabelle Sachet « n’est pas contente car elle veut plus d’aidants Fetii »

En effet, depuis quelques temps, la DFSE a récupéré une partie des missions sociales de la CPS, sans les agents. On leur avait donc promis de leur octroyer une dizaine de travailleurs sociaux supplémentaires, mais à l’heure actuelle, toujours rien. Ils ont donc recours au CVD. De plus, selon nos sources, la ministre des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité est mécontente car la formation mise en place pour les aidants feti’i ne fonctionnerait pas du tout. La remise d’attestations du 28 août dernier témoignait du petit nombre qui a suivi cette formation. La ministre, nous dit-on, souhaite que les agents établissent 500 dossiers, « mais ce n’est pas possible, nous manquons de personnel ».

Les agents prêts à aller jusqu’au dépôt d’un préavis de grève

La délégué syndicale de A Tia i Mua, Claudine Laugrost, tire la sonnette d’alarme et annonce que s’ils ne sont pas entendus, ils sont prêts à aller jusqu’au dépôt d’un préavis de grève.

Cerise sur le gâteau, les agents ont appris depuis peu que leur directrice est sur la sellette et ce « pour des motifs obscurs », déclare Claudine Laugrost.

Du côté du ministère on nous affirme que « il y a une perte de confiance, une déloyauté manifeste du chef de service par rapport à la ministre de tutelle (…) il y a une incompatibilité d’humeur ». On nous confirme que Isabelle Sachet a bien reçu la directrice de la DFSE Christiane Ah Scha en entretien et que « la souveraineté revient au conseil des ministres ».