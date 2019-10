Une messe sans chichi

Pas grand monde lundi soir à la messe en hommage à l’ancien Président de la République Jacques Chirac à Maria no te Hau. Elle a d’ailleurs été dite par Mgr Coppenrath qui a déclaré que Jacques Chirac était « un des meilleurs Président de la V République ». Deux photos de Jacques Chirac ont été installées à Maria no te Hau et sur aucune d’elles Gaston Flosse n’est apparu. Hasard ou pas Edouard Fritch répond tout simplement qu’il « n’en a pas trouvé ».

Une messe a été dite en hommage à l’ancien Président de la République Jacques Chirac à Maria no te Hau. Ils étaient près d’une centaine de personne à s’être déplacée pour l’occasion.

« Un des meilleurs Président de la V République » Mgr Coppenrath

Et Mgr Coppenrath a dans son discours a déclaré que « derrière l’image d’un homme politique plus ou moins controversé se cachait un homme d’une stature exceptionnelle sans doute un des meilleurs président de la V République ». Il a affirmé que même si Jacques Chirac s’est engagé dans un parti de droite, il a gardé ce qu’il y a de meilleur dans la « gauche traditionnelle l’amour du peuple le souci des pauvres et des petits ». Il a rappelé que l’ancien Président était venu à 5 reprises au fenua mais que « sa décision de reprendre les essais nucléaires a été mal ressentie (…) au plan international cette décision a été très mal accueillie mais il est resté populaire dans d’autres pays étrangers ».

« On n’a pas besoin de s’afficher, on le porte dans son cœur » Edouard Fritch

Le président du Pays ainsi qu’une partie de son gouvernement était aussi présent. Pour l’occasion, à deux photos de Chirac ont été installées à Maria no te Hau. Mais hasard ou pas, l’ancien président du Pays et « frère » de Jacques Chirac, Gaston Flosse n’était sur aucune d’elle. Le président Edouard Fritch affirme tout simplement qu’il « n’en a pas trouvé ».

Il a aussi affirmé qu’il a suivi les hommages rendus à l’ancien Président de la République à Paris et a déclaré « on aurait souhaité être à Paris, mais bon, on le vit tout aussi bien ici car c’est un problème de recueillement, on n’a pas besoin de s’afficher, on le porte dans son cœur et on prie ».

« Il était à égalité avec le Général De Gaulle en tête des deux meilleurs Présidents de la V République » Yves Pasquier

Yves Pasquier, a connu l’ancien Président de la République en 1983. Il se souvient de lui comme étant « un homme affable, d’un contact facile, immédiat (…) je souhaite qu’on retrouve des présidents capable de fédérer, car la France en a besoin ». Quelques traits de caractère que retiendra Yves Pasquier c’est « l’amour qu’il avait pour les Français, c’était sa ligne directrice et surtout le respect de la parole donnée ».

Martine et Victoria ont-elles aussi tenu à être présentes à cet hommage rendu à l’ancien Président de la République Jacques Chirac. Toutes deux ont été accueillies par ce dernier alors qu’il était maire de Paris. Victoria a même gardé précieusement une photo prise avec Jacques Chirac et elle se souvient qu’elle lui apprenait même certains mots en tahitien.

Tous les services de l’Etat et de la Polynésie française ont salué sa mémoire, en observant une minute de silence lundi après-midi, devant l’entrée du Haut-commissariat.